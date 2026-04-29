Domácnosti, ktoré majú nárok na adresnú energetickú pomoc, dostanú v máji 2026 vyššie príspevky. Vláda SR na svojom výjazdovom rokovaní v Liskovej (29. apríla 2026) schválila novelu nariadenia, ktorá upravuje výpočet hodnoty energopoukážok a sprísňuje pravidlá ich doručovania. Zmeny reagujú na poznatky z aplikačnej praxe a prinášajú prehodnotenie nárokov k 1. máju.
Vyššia hodnota májových poukážok
Zásadnou zmenou je úprava podielu ročnej hodnoty pomoci, ktorá bude vyplatená v druhom kvartáli. Kým v januári 2026 dostali poberatelia jednu štvrtinu (3/12) celkovej sumy, májová poukážka bude mať hodnotu piatich dvanástin ročného nároku. Štát tak fakticky rozširuje obdobie, za ktoré pomoc v tomto termíne vypláca, zo štyroch na päť mesiacov.
Kľúčové zmeny v systéme energopoukážok:
- Zmena hodnoty: Májová poukážka pokrýva 5/12 celoročnej adresnej pomoci.
- Prehodnotenie nároku: K 1. máju 2026 dôjde k revízii zoznamu poberateľov – nárok môže zaniknúť, ale aj nanovo vzniknúť.
- Doručovanie: Poukážky budú doručované výhradne plnoletým osobám, čím sa eliminujú komplikácie pri nehnuteľnostiach vlastnených maloletými.
Adresnosť a technické úpravy
Ministerstvo hospodárstva (MH) SR v dôvodovej správe uviedlo, že cieľom je zefektívniť proces doručovania cez poštový platobný styk. V prípadoch, kde sú vlastníkmi nehnuteľností deti, budú po novom poukážky doručované zákonným zástupcom, aby sa predišlo právnym nejasnostiam. Prehodnocovanie nárokov k 1. máju zabezpečí, že pomoc dostanú len tie domácnosti, ktoré aktuálne spĺňajú sociálne a ekonomické kritériá.
Harmonogram a pravidlá vyplácania (máj 2026):
- Rozhodujúci dátum: Zmeny v nároku na pomoc nadobúdajú účinnosť 1. mája.
- Forma pomoci: Poukaz poštového platobného styku doručovaný na adresu odberného miesta.
- Zvyšná hodnota: Po prehodnotení môže byť poukážka vyplatená aj v inej ako štandardnej hodnote, ak nárok vznikol dodatočne.
Schválená novela predstavuje dôležitý krok v snahe štátu o čo najpresnejšie cielenie energetických kompenzácií. Hoci májové poukážky potešia poberateľov vyššou sumou, pre mnohých bude kľúčové práve prehodnotenie nároku. Vláda týmto krokom v apríli 2026 jasne deklaruje, že plošné dotácie nahrádza dynamickým systémom, ktorý reaguje na aktuálnu situáciu slovenských domácností.