Európsky parlament (EP) vyslal v stredu 29. apríla 2026 jasný varovný signál smerom k Bratislave. Počas hlasovania o rozpočtovom absolutóriu za rok 2024 europoslanci schválili odporúčanie, aby Európska komisia (EK) iniciovala mechanizmus podmienenosti voči Slovensku. Tento krok by v krajnom prípade mohol viesť k úplnému zmrazeniu miliárd eur z európskych fondov.
Kritický bod 109: Korupcia a právny štát
Kľúčovým pilierom schválenej správy je bod 109, ktorý detailne pomenúva riziká pre finančné záujmy EÚ na Slovensku. Výbor pre kontrolu rozpočtu (CONT) v ňom konštatuje, že zmeny v Trestnom zákone z roku 2024, zrušenie špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) a Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) viedli k výraznému poklesu vyšetrovaných prípadov korupcie. „Vývoj na Slovensku predstavuje zvýšené, podstatné riziko pre správne finančné riadenie rozpočtu Únie,“ uvádza sa v dokumente.
Hlavné výhrady Európskeho parlamentu (apríl 2026):
- Demontáž protikorupčných orgánov: Zrušenie NAKA a ÚŠP podľa EP oslabilo dohľad nad eurofondmi.
- Ohrozenie oznamovateľov: Plán nahradiť nezávislý úrad inštitúciou pod politickou kontrolou predsedu NR SR zvyšuje riziko korupcie.
- Nedostatky v Pláne obnovy: Slovensko spolu so Španielskom či Českom čelí kritike za predkladanie žiadostí o platby bez dostatočných dôkazov o splnení míľnikov.
Penzióny a poľnohospodárske podvody
Správa EP osobitne upozorňuje na podozrenia z podvodov pri budovaní penziónov z peňazí EÚ, pričom Slovensko je spomínané v rovnakej kategórii s Maďarskom a Gréckom. Poslanci vyjadrili znepokojenie, že audity sa často zameriavajú len na formálnu stránku a neskúmajú skutočné využitie projektov po ich dokončení. Europoslanci tiež pripomenuli nepriateľské prostredie voči delegácii výboru CONT, ktorá navštívila Bratislavu v máji 2025.
Prehľad rizikových oblastí a zistení audítorov:
- Agrosektor: Nezrovnalosti v systéme riadenia a kontroly pri opatreniach na rozvoj vidieka.
- Finančné sankcie: Pripomenutie vlaňajšieho zníženia podpory o 1,225 milióna eur na základe zistení úradu OLAF.
- Míľniky Plánu obnovy: Vedomé zamlčiavanie čiastočného (ne)splnenia cieľov pri žiadostiach o platbu.
Hoci uznesenie Európskeho parlamentu má pre Európsku komisiu charakter politického odporúčania, jeho váha je v apríli 2026 neprehliadnuteľná. Ak Komisia podľahne tlaku poslancov a spustí formálne právne konanie, slovenská vláda bude musieť v rekordne krátkom čase preukázať, že ochrana európskych peňazí pred korupciou nie je len teoretickým pojmom v zmluvách, ale funkčnou realitou.