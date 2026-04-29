Slovensko-maďarské vzťahy čelia novej diplomatickej skúške. Podpredseda Národnej rady SR Andrej Danko (SNS) v stredu 29. apríla 2026 oznámil, že predloží parlamentné uznesenie, ktorým chce oficiálne zaviazať budúceho maďarského premiéra Pétera Magyara k rešpektovaniu štátnosti SR. Reaguje tak na opakované používanie výrazu „Felvidék“ (Horná zem), ktorý vníma ako spochybňovanie slovenskej suverenity.
Danko: Felvidék patrí do minulého storočia
Líder národniarov Andrej Danko označil rétoriku Pétera Magyara za nedôstojnú a za prejav „liberálneho nacionalizmu“. Podľa neho takéto vyjadrenia otvárajú staré rany, ktoré sa diplomacia oboch krajín snažila roky hojiť. „Ak chce byť Magyar dôstojným predsedom vlády, nemal by urážať SR slovami ako Felvidék,“ zdôraznil Danko. Zároveň vyzval najvyšších ústavných činiteľov SR, aby tento postoj tlmočili budapeštianskej administratíve.
Hlavné body navrhovaného uznesenia NR SR:
- Ochrana štátnosti: Výzva na zdržanie sa termínov spochybňujúcich integritu SR.
- Diplomatický apel: Žiadosť o korektné susedské vzťahy bez revizionistických narážok.
- Historický kontext: Odkaz, že povojnové usporiadanie hraníc je nemenné a uznané medzinárodným spoločenstvom.
Gašpar varuje pred spochybňovaním povojnového poriadku
Kritiku pridal aj podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer-SD), ktorého udivuje spôsob, akým Magyar začína diplomatickú komunikáciu. Gašpar v tejto súvislosti pripomenul novú skutkovú podstatu v Trestnom zákone, ktorá sa týka ochrany povojnového usporiadania. „Kto bude spochybňovať povojnové usporiadanie, ten by mal byť trestne postihnutý,“ vysvetlil.
Právny a politický rámec sporu v apríli 2026:
- Benešove dekréty: Podľa Gašpara ich EÚ akceptovala ako historickú legislatívu a ich otváranie je útokom na suverenitu.
- Súdna kompetencia: Pozemkové spory jednotlivcov majú riešiť všeobecné súdy, nie politická rétorika z Budapešti.
- Trestnoprávna ochrana: Legislatívne ukotvenie ochrany historických hraníc a povojnových zmlúv v slovenskom práve.
Iniciatíva Andreja Danka prichádza v čase, keď sa v Maďarsku formuje nová vláda pod vedením strany Tisza. Schválenie uznesenia v slovenskom parlamente by vyslalo jasný signál, že Bratislava neplánuje tolerovať návrat k historickej terminológii v oficiálnom politickom styku. Budúci týždeň tak ukáže, nakoľko jednotná je slovenská vládna koalícia v otázke ochrany národno-štátnych záujmov voči asertívnemu susedovi.