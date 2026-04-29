Slovensko-maďarské vzťahy a citlivá téma Benešových dekrétov opäť rezonujú vo vládnom kabinete. Minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) pred stredajším výjazdovým rokovaním vlády v Liskovej ubezpečil, že štát nepristupuje k žiadnym novým konfiškáciám pôdy na základe povojnovej legislatívy. Podľa neho ide skôr o majetkové spory o štátny majetok.
Status quo a spory o štátny majetok
Minister Robert Kaliňák dôrazne odmietol tvrdenia, že by sa v súčasnosti uplatňovali Benešove dekréty na vyvlastňovanie pôdy občanom maďarskej národnosti. „To, čo niekto tvrdí, je v podstate len to, že niekto si už štátny majetok znovu chcel prepísať na seba. A o tom sa vedú spory,“ uviedol Kaliňák s tým, že konečné slovo v týchto prípadoch budú mať slovenské súdy, ktoré podľa neho rozhodnú spravodlivo.
Kľúčové postoje vlády k pozemkovým otázkam (apríl 2026):
- Rešpektovanie status quo: Vláda deklaruje, že nepodniká kroky na otváranie historických majetkových krívd.
- Odmietnutie nových konfiškácií: Podľa rezortu obrany sú informácie o aktuálnom zaberaní pôdy na základe dekrétov nepravdivé.
- Súdna cesta: Aktuálne prípady sú interpretované ako spory o vlastníctvo medzi štátom a súkromnými osobami, nie ako nová vlna represií.
Budúcnosť vzťahov s Budapešťou
Hoci Robert Kaliňák označil súčasné vzťahy s Maďarskom za najlepšie za posledné tisícročie, priznal, že s príchodom nového politického vedenia v Maďarsku (pod taktovkou Pétera Magyara) sa situácia môže zmeniť. „Prišiel teraz nový predstaviteľ Maďarska, ktorý tie vzťahy môže udržať, zlepšiť alebo zhoršiť,“ poznamenal minister obrany.
Faktory ovplyvňujúce slovensko-maďarské vzťahy v roku 2026:
- Nová politická garnitúra: Odklon od éry Viktora Orbána k novej politike strany Tisza.
- Rétorika o „Hornej zemi“: Nedávne vyjadrenia o Felvidéku, ktoré v slovenskej vládnej koalícii vyvolali napätie.
- Strategické partnerstvo: Otázka, či bude pokračovať zhoda v témach ako energetika alebo obranná spolupráca v rámci V4.
Výjazdové rokovanie v Liskovej sa tak nieslo nielen v znamení regionálneho rozvoja, ale aj v tieni historických krívd a diplomatických očakávaní. Pre Roberta Kaliňáka zostáva kľúčové zachovať stabilitu hraníc a majetkovú integritu štátu, zatiaľ čo Bratislava so zatajeným dychom sleduje, aký tón nastolí nová budapeštianska administratíva voči slovenskej suverenite.