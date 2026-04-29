Slovensko pozná definitívny verdikt v prípade jedného z najzávažnejších útokov na ústavného činiteľa v novodobých dejinách. Najvyšší súd SR v stredu 29. apríla 2026 právoplatne odsúdil Juraja Cintulu na 21 rokov väzenia za atentát na predsedu vlády Roberta Fica. Súd potvrdil, že išlo o teroristický útok s cieľom zasiahnuť do fungovania štátu.
Terorizmus, nie bežný pokus o vraždu
Kľúčovým bodom stredajšieho verejného zasadnutia bola právna kvalifikácia skutku. Kým obhajoba sa snažila čin zmierniť, Najvyšší súd SR sa stotožnil so závermi Špecializovaného trestného súdu, že nešlo o útok na súkromnú osobu, ale o útok na symbol exekutívy. „Obžalovaný neútočil na Roberta Fica ako na občana, ale ako na predsedu vlády, s ktorého politikou nesúhlasil,“ zaznelo v zdôvodnení. Odvolací senát len mierne skorigoval technické detaily právnej kvalifikácie, no výšku trestu ponechal bez zmeny.
Fakty o rozsudku a trestnom čine (máj 2024 – apríl 2026):
- Trest: 21 rokov v ústave na výkon väzby s najprísnejším stupňom stráženia.
- Kvalifikácia: Obzvlášť závažný zločin teroristického útoku na chránenej osobe.
- Dôkazná situácia: Útok bol zachytený na kamerových záznamoch a páchateľ sa k streľbe priznal.
Päť výstrelov, ktoré zmenili Slovensko
Atentát sa odohral v máji 2024 počas výjazdového rokovania vlády v Handlovej. Juraj Cintula vtedy legálne držanou zbraňou päťkrát vystrelil na Roberta Fica v momente, keď premiér podišiel k davu ľudí. Cintula počas procesu tvrdil, že predsedu vlády nechcel zabiť, ale len „znefunkčniť“, aby nemohol ďalej vykonávať svoju politiku. Prokurátorka Generálnej prokuratúry SR túto argumentáciu označila za účelovú a trest 21 rokov považuje za spravodlivý.
Chronológia súdneho procesu:
- Máj 2024: Zadržanie páchateľa priamo na mieste činu v Handlovej.
- Rok 2025: Prvostupňový rozsudok Špecializovaného trestného súdu (21 rokov).
- 29. apríl 2026: Najvyšší súd SR zamieta odvolanie a potvrdzuje právoplatnosť rozsudku.
Rozhodnutie Najvyššieho súdu SR v apríli 2026 dáva bodku za súdnou časťou prípadu, ktorý hlboko polarizoval spoločnosť. Juraj Cintula si svoj trest odpyká v jednej z najprísnejších väzníc. Pre slovenskú justíciu ide o prelomový judikát, ktorý jasne definuje hranicu medzi politicky motivovaným násilím a terorizmom zameraným na destabilizáciu demokratických inštitúcií.