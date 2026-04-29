Strana Sloboda a Solidarita (SaS) definitívne uzatvára kapitolu spojenú so svojím zakladateľom. Po tom, čo Richard Sulík v stredu 29. apríla 2026 oznámil ukončenie členstva, vedenie liberálov reagovalo s dávkou sarkazmu aj ráznosti. Kým Sulík hľadá nové spojenectvá u Borisa Kollára, SaS sa chce sústrediť na ekonomický reštart Slovenska a návrat k pravicovým reformám.
„Ideologický kotrmelec“ a odchod do Austrálie
Reakcia SaS na odchod svojho otca-zakladateľa bola priama. Hovorca strany Ondrej Šprlák pripomenul sériu Sulíkových predchádzajúcich „odchodov“ – od vzdania sa funkcie predsedu cez neúspech v eurovoľbách až po medializovaný odchod do Austrálie. „Vzhľadom na to, že sa objavili informácie, že chce ísť k Borisovi Kollárovi, jeho krok rešpektujeme, hoci ide o ideologický kotrmelec,“ uviedla strana s narážkou na populistickú politiku hnutia Sme rodina.
Dôvody, prečo si SaS už nevie Sulíka predstaviť na svojej kandidátke:
- Zahraničná politika: Kontroverzné výroky, ktoré neboli v súlade s oficiálnou líniou strany.
- Kontroverzné väzby: Spájanie sa s osobami, ktoré poškodzovali reputáciu liberálov.
- Kritika reforiem: Výroky na adresu bývalého ministra financií Ivana Mikloša (Dzurindova vláda), s ktorými sa nové vedenie nestotožňuje.
Nové ciele SaS: Rovná daň a štíhly štát
Podľa nového vedenia prieskumy verejnej mienky v apríli 2026 potvrdzujú, že strana sa po Sulíkovom odchode stabilizuje. SaS chce vrátiť diskusiu k čistým ekonomickým témam a ponúknuť voličom víziu moderného a efektívneho štátu bez zbytočného plytvania.
Ekonomické priority SaS pre rok 2026:
- Reforma daní: Návrat k rovnej dani a zavedenie 0 % dane na reinvestovaný zisk.
- Šetrenie: Rázne zoštíhľovanie aparátu na ministerstvách.
- Rast miezd: Znižovanie daňovo-odvodového zaťaženia s cieľom zvýšiť čisté príjmy občanov.
Zatiaľ čo Richard Sulík a Jana Bittó Cigániková zvažujú svoju politickú budúcnosť pod značkou Sme rodina, SaS sa pokúša o návrat ku koreňom. Rozchod je podľa vyjadrení hovorcu definitívny a strana ho považuje za nevyhnutný krok k tomu, aby sa mohla naplno venovať „uprataniu nefunkčného štátu“ bez vnútorných ideologických rozporov.