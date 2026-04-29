Bratislavská polícia vyšetruje útok na majetok a vyhrážky mierené proti riaditeľke Nadácie Zastavme korupciu Zuzane Petkovej. Neznámy páchateľ jej pred domom zdemoloval služobné vozidlo, pričom Petková dlhodobo čelí agresívnej mailovej komunikácii. Prípad, ktorý vyvolal vlnu solidarity v mimovládnom sektore, nateraz polícia eviduje v rovine priestupkov.
Zdemolované auto bez známok krádeže
K incidentu došlo v utorok 28. apríla 2026. Zuzana Petková na sociálnej sieti opísala rozsah škôd na svojom služobnom vozidle, ktoré bolo zaparkované pred jej domom. Páchateľ rozbil okno, poškodil čalúnenie aj kapotu. „Nešlo o krádež, z auta nič nezmizlo,“ zdôraznila riaditeľka nadácie. Tento fakt naznačuje, že cieľom útoku nebol majetkový prospech, ale zastrašovanie osoby spojenej s protikorupčným aktivizmom.
Detaily útoku a vyhrážok:
- Spôsob poškodenia: Rozbité sklá, poškodený interiér a kapota vozidla.
- Kyberšikana: Petková potvrdila, že jej na služobnú adresu chodia vulgárne maily, ktoré jej želajú smrť.
- Motív: Chýbajúca krádež cenností z auta posilňuje verziu o cielenej snahe o zastrašovanie.
Polícia pracuje s viacerými verziami
Hovorca Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave Michal Szeiff pre TASR potvrdil, že polícia vykonáva potrebné úkony. Aktuálne je vec kvalifikovaná ako priestupok proti občianskemu spolunažívaniu a priestupok proti majetku. Trestné stíhanie zatiaľ začaté nebolo, čo je v tejto fáze objasňovania štandardný postup.
Aktuálny stav vyšetrovania v apríli 2026:
- Útok na vozidlo: Momentálne kvalifikovaný ako priestupok proti majetku v štádiu objasňovania.
- Vyhrážky (maily): Evidované ako priestupok proti občianskemu spolunažívaniu, prebieha preverovanie digitálnych stôp.
- Trestné konanie: Čaká sa na vyčíslenie škody a posúdenie závažnosti vyhrážok pre prípadné prekvalifikovanie na trestný čin.
Útok na Zuzanu Petkovú prichádza v čase polarizovanej spoločenskej atmosféry, kedy sú predstavitelia občianskej spoločnosti čoraz častejšie terčom verbálnych aj fyzických útokov. Nadácia Zastavme korupciu patrí k najhlasnejším kritikom korupčných káuz, čo z Petkovej robí exponovanú osobu. Či sa polícii podarí stotožniť páchateľa a či dôjde k prekvalifikovaniu činu na trestný čin nebezpečného vyhrážania, bude známe v najbližších dňoch.