Slovenským poľnohospodárstvom otriasa spor o budúcnosť Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA). Opozičné hnutia KDH a Progresívne Slovensko (PS) v stredu 29. apríla 2026 ostro skritizovali ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča (Smer-SD). Vyčítajú mu ignorovanie parlamentného výboru a „zľahčovanie“ hrozby, že Brusel agentúre pozastaví akreditáciu, čo by mohlo viesť k paralýze vyplácania dotácií.
Zablokovaný výbor a paralely s minulosťou
Utorkové rokovanie Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo sa pre neúčasť koaličných poslancov a samotného ministra neuskutočnilo. Poslanec Marián Čaučík (KDH) označil tento prístup za zbabelý. „Takéto zatĺkanie faktov a maľovanie ružovej reality, zatiaľ čo sa systém rozpadá, sme tu mali naposledy za komunizmu,“ vyhlásil Čaučík. Podľa opozície ministerstvo úmyselne zavádza farmárov, aby zakrylo neschopnosť riešiť výhrady Európskej komisie.
Kľúčové riziká spojené so situáciou v PPA:
- Pozastavenie akreditácie: Ak agentúra stratí certifikát EÚ, nebude môcť legálne prerozdeľovať európske peniaze.
- Záťaž na štátny rozpočet: V prípade stopky z Bruselu by vláda musela dotácie farmárom vyplácať z vlastnej pokladnice.
- Strata konkurencieschopnosti: Podľa Ivana Štefunka (PS) slovenské poľnohospodárstvo prichádza o šance na modernizáciu.
Karas vyzýva Fica: Prestaňte strkať hlavu do piesku
Kritika sa v apríli 2026 presúva už aj na úroveň predsedu vlády. Podpredseda KDH Viliam Karas zdôraznil, že za stav v agrosektore nesie plnú zodpovednosť premiér Robert Fico. KDH varuje pred ohrozením potravinovej sebestačnosti Slovenska a žiada, aby problém s PPA riešil premiér osobne.
Reakcia ministerstva: „Opozícia šíri dezinformácie“
Agrorezort obvinenia odmieta a tvrdí, že žiadne platby pre farmárov nie sú ohrozené. Podľa odboru komunikácie MPRV prebieha s Európskou komisiou odborný a koordinovaný dialóg bez „politických hier“. Minister Richard Takáč potvrdil, že rezort má k dispozícii list od EK z otvoreného auditu (doručený 23. apríla 2026) a aktuálne plynie dvojmesačná lehota na zaslanie reakcie.
Aktuálny časový harmonogram auditu PPA:
|Udalosť
|Dátum
|Status
|Doručenie listu od EK (v slovenčine)
|23. apríl 2026
|Splnené
|Lehota na oficiálnu reakciu MPRV
|Jún 2026
|Prebieha
|Rozhodnutie o (ne)predĺžení akreditácie
|Leto 2026
|Očakávané
Zatiaľ čo ministerstvo upokojuje verejnosť dvojmesačnou lehotou na nápravu, opozícia bije na poplach pred „devastačnými ekonomickými dôsledkami“. Súboj o PPA v roku 2026 tak nie je len technickým sporom o audity, ale kľúčovým politickým zápasom o stabilitu slovenského vidieka a miliardy eur z európskych fondov.