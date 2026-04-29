Slovenská politická scéna zažíva v stredu 29. apríla 2026 zemetrasenie. Richard Sulík, zakladateľ a dlhoročný líder strany Sloboda a Solidarita (SaS), oficiálne ukončil svoje členstvo v strane. Sulík tento krok odôvodnil „výrazným hodnotovým posunom“ subjektu a avizoval vznik nového politického tandemu, ktorý sa nevylučuje ani spojenectvo s hnutím Sme rodina.
Koniec jednej éry v SaS
Odchod Richarda Sulíka prichádza po mesiacoch vnútorných pnutí. Bývalý predseda tvrdí, že strana, ktorú v roku 2009 zakladal, sa vzdialila od svojich pôvodných liberálno-ekonomických hodnôt. Poslednou kvapkou bolo pre neho vylúčenie poslankyne Jany Bittó Cigánikovej. „Posledný hlásny zástupca pôvodných hodnôt bol zo strany vyhodený. Nie je dôvod v SaS zotrvať,“ vyhlásil Sulík na stredajšej tlačovej konferencii.
Dôvody Sulíkovho odchodu zo SaS:
- Hodnotový posun: Sulík vníma súčasné smerovanie strany ako odklon od pôvodného programu.
- Vylúčenie spojencov: Koniec Jany Bittó Cigánikovej v strane považuje za neprijateľný.
- Kandidatúra: Sulík dostal informáciu, že v budúcich voľbách už za SaS nemôže kandidovať.
Nový tandem a flirt so Sme rodina
Richard Sulík nateraz neplánuje odchod do politického dôchodku. Naopak, potvrdil, že do budúcich parlamentných volieb pôjde spoločne s Janou Bittó Cigánikovou a ďalšími tvárami, ktorým chýba ich štýl politiky. Šokujúcim vyhlásením je potvrdenie diskusií s hnutím Sme rodina Borisa Kollára. „Áno, rovno hovorím, Sme rodina je jednou z možností. Nie je však jediná,“ priznal Sulík s tým, že finálne rozhodnutie o volebnom subjekte oznámia na jeseň 2026.
Možné scenáre Sulíkovej politickej budúcnosti:
- Vstup do Sme rodina: Spojenie ekonomického liberalizmu Sulíka s populistickejším konzervativizmom Kollárovho hnutia.
- Vlastná platforma: Vytvorenie nového subjektu alebo prevzatie inej mimoparlamentnej strany.
- Predvolebná koalícia: Formálne spojenie viacerých menších pravicových síl.
Rozchod Sulíka so SaS je definitívnou bodkou za jednou etapou slovenskej pravice. Kým SaS sa pod novým vedením snaží o reštart, Sulík stavil na pragmatizmus a hľadanie nových partnerov. Či sa mu podarí preniesť svojich voličov pod inú značku – a či tou značkou bude práve hnutie Sme rodina – ukážu až najbližšie mesiace intenzívnych politických rokovaní.