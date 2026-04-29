Slovenskú politickú a cirkevnú scénu zasiahla smutná správa. Vo veku 82 rokov zomrel Ján Kerekréti, bývalý poslanec Národnej rady SR a dlhoročný funkcionár Evanjelickej cirkvi. Kerekréti, ktorý v parlamente pôsobil v rokoch 2020 až 2023 ako člen klubu OĽANO (dnes hnutie Slovensko), bol známy svojimi pevnými hodnotovými postojmi a pohnutým životným osudom počas komunistického režimu.

Od rušňovodiča po poslanecké lavice

Životná cesta Jána Kerekrétiho (narodeného 25. októbra 1943) bola poznačená perzekúciami bývalého režimu. Pre svoje náboženské a politické presvedčenie nemohol slobodne študovať, čo ho priviedlo k profesii rušňovodiča. Napriek prekážkam zostal verný svojim ideálom, ktoré neskôr pretavil do práce pre Evanjelickú cirkev augsburského vyznania (ECAV). Na jej Generálnom biskupskom úrade pôsobil úctyhodných 44 rokov a zastával aj funkciu generálneho sekretára Slovenskej evanjelickej aliancie.

Pôsobenie Jána Kerekrétiho v Národnej rade SR:

  • Volebné obdobie: 2020 – 2023.
  • Klub: OĽANO (kandidoval z 22. miesta).
  • Členstvo vo výboroch: Výbor pre sociálne veci a Výbor pre nezlučiteľnosť funkcií.
  • Zameranie: Ochrana kresťanských hodnôt, sociálna politika a etika vo verejnom živote.

Principiálny bojovník za hodnoty

Hnutie Slovensko (predtým OĽANO) si na svojho kolegu spomína ako na človeka nesmiernej láskavosti a optimizmu. „Janko bol povzbudením pre každého, kto ho poznal. Ak išlo o boj za dobro Slovenska a za hodnoty, bol principiálny a nikdy neuhol,“ uviedlo hnutie v smútočnom oznámení. Kerekréti bol vnímaný ako morálny kompas poslaneckého klubu, ktorý dokázal spájať politickú prácu s duchovným rozmerom.

Kľúčové piliere života Jána Kerekrétiho:

  • Viera: Celoživotná služba v ECAV a budovanie medzinárodných ekumenických vzťahov.
  • Pravda: Hľadanie spravodlivosti aj za cenu osobných obetí počas totality.
  • Služba: Aktívna pomoc v sociálnej oblasti počas pôsobenia v parlamente.

Odchodom Jána Kerekrétiho stráca verejný život osobnosť, ktorá reprezentovala generáciu formovanú odbojom voči neslobode. Jeho príbeh, od železnice až po najvyšší zákonodarný zbor, zostáva inšpiráciou o dôležitosti integrity a vernosti vlastnému svedomiu. Posledná rozlúčka s bývalým poslancom bude príležitosťou pre politických kolegov aj veriacich uctiť si pamiatku muža, ktorý „nikdy neuhol“.