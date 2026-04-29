Slovenskú politickú a cirkevnú scénu zasiahla smutná správa. Vo veku 82 rokov zomrel Ján Kerekréti, bývalý poslanec Národnej rady SR a dlhoročný funkcionár Evanjelickej cirkvi. Kerekréti, ktorý v parlamente pôsobil v rokoch 2020 až 2023 ako člen klubu OĽANO (dnes hnutie Slovensko), bol známy svojimi pevnými hodnotovými postojmi a pohnutým životným osudom počas komunistického režimu.
Od rušňovodiča po poslanecké lavice
Životná cesta Jána Kerekrétiho (narodeného 25. októbra 1943) bola poznačená perzekúciami bývalého režimu. Pre svoje náboženské a politické presvedčenie nemohol slobodne študovať, čo ho priviedlo k profesii rušňovodiča. Napriek prekážkam zostal verný svojim ideálom, ktoré neskôr pretavil do práce pre Evanjelickú cirkev augsburského vyznania (ECAV). Na jej Generálnom biskupskom úrade pôsobil úctyhodných 44 rokov a zastával aj funkciu generálneho sekretára Slovenskej evanjelickej aliancie.
Pôsobenie Jána Kerekrétiho v Národnej rade SR:
- Volebné obdobie: 2020 – 2023.
- Klub: OĽANO (kandidoval z 22. miesta).
- Členstvo vo výboroch: Výbor pre sociálne veci a Výbor pre nezlučiteľnosť funkcií.
- Zameranie: Ochrana kresťanských hodnôt, sociálna politika a etika vo verejnom živote.
Principiálny bojovník za hodnoty
Hnutie Slovensko (predtým OĽANO) si na svojho kolegu spomína ako na človeka nesmiernej láskavosti a optimizmu. „Janko bol povzbudením pre každého, kto ho poznal. Ak išlo o boj za dobro Slovenska a za hodnoty, bol principiálny a nikdy neuhol,“ uviedlo hnutie v smútočnom oznámení. Kerekréti bol vnímaný ako morálny kompas poslaneckého klubu, ktorý dokázal spájať politickú prácu s duchovným rozmerom.
Kľúčové piliere života Jána Kerekrétiho:
- Viera: Celoživotná služba v ECAV a budovanie medzinárodných ekumenických vzťahov.
- Pravda: Hľadanie spravodlivosti aj za cenu osobných obetí počas totality.
- Služba: Aktívna pomoc v sociálnej oblasti počas pôsobenia v parlamente.
Odchodom Jána Kerekrétiho stráca verejný život osobnosť, ktorá reprezentovala generáciu formovanú odbojom voči neslobode. Jeho príbeh, od železnice až po najvyšší zákonodarný zbor, zostáva inšpiráciou o dôležitosti integrity a vernosti vlastnému svedomiu. Posledná rozlúčka s bývalým poslancom bude príležitosťou pre politických kolegov aj veriacich uctiť si pamiatku muža, ktorý „nikdy neuhol“.