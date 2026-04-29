Európska komisia (EK) pritvrdzuje v boji proti technologickým gigantom. Podľa predbežných zistení Brusel obviňuje spoločnosť Meta z porušovania legislatívy EÚ, konkrétne v oblasti ochrany maloletých. Facebook a Instagram podľa EK nedostatočne bránia deťom mladším ako 13 rokov v prístupe k obsahu, ktorý môže byť pre ich vek nevhodný alebo nebezpečný.
Zmluvné podmienky ako „prázdne slová“
Podpredsedníčka EK pre technologickú suverenitu Henna Virkkunenová v stredu 29. apríla 2026 uviedla, že deklarovaný vekový limit 13 rokov v podmienkach Mety nie je v praxi dostatočne vymáhaný. „Zmluvné podmienky by nemali byť len písomnými vyhláseniami, ale skôr základom pre konkrétne opatrenia na ochranu používateľov,“ zdôraznila Virkkunenová. Podľa Komisie robia sociálne siete len minimum pre to, aby reálne overili vek svojich používateľov.
Kľúčové body vyšetrovania Európskej komisie:
- Nedostatočné overovanie: Prístup k sieťam je pre deti pod 13 rokov technicky príliš jednoduchý.
- Riziko nevhodného obsahu: Deti sú vystavené algoritmom navrhnutým pre dospelých alebo dospievajúcich.
- Legislatívny rámec: Postup EK sa opiera o Akt o digitálnych službách (DSA), ktorý kladie dôraz na ochranu detí v online priestore.
EK viní Metu z porušenia Nariadenia o digitálnych službách, ktoré od veľkých technologických firiem požaduje, aby zakročili proti nelegálnemu a škodlivému obsahu na svojich platformách. Vyšetrovanie trvalo takmer dva roky. Podľa EK v Európe používa Facebook a Instagram desať až 12 percent detí do 13 rokov.
Deti si môžu jednoducho vytvoriť účet zadaním falošného dátumu narodenia a Meta nemá „žiadne účinné kontroly“ na ich overenie, vyplýva zo zistení. Nástroj na nahlasovanie prítomnosti detí je tiež podľa nich „zložitý na používanie a neefektívny a na prístup k formuláru na hlásenie je potrebných až sedem kliknutí“.
Hrozba astronomickej pokuty
Ak sa predbežné zistenia potvrdia v záverečnej správe, spoločnosti Meta hrozí bezprecedentný finančný postih. Európska legislatíva umožňuje v takýchto prípadoch udeliť pokutu až do výšky 6 % z celkového celosvetového ročného obratu spoločnosti. Pre Metu by to v roku 2026 znamenalo miliardové straty a nutnosť od základov zmeniť spôsob, akým pristupuje k registrácii nových používateľov.
Možné následky pre spoločnosť Meta:
- Finančná sankcia: Pokuta v rádoch miliárd eur podľa globálneho obratu.
- Nápravné opatrenia: Povinné zavedenie prísnejších nástrojov na overovanie veku (napr. skenovanie tváre alebo overovanie cez doklady).
- Reputačné riziko: Tlak zo strany rodičovských združení a regulátorov na celom svete.
Meta so zisteniami nesúhlasí
Meta so zisteniami EK nesúhlasí. „Jasne si uvedomujeme, že Instagram a Facebook sú určené pre osoby staršie ako 13 rokov a máme zavedené opatrenia na odhaľovanie a odstraňovanie účtov od kohokoľvek, kto je mladší ako tento vek,“ uviedol hovorca spoločnosti s tým, že s EÚ budú naďalej komunikovať.
Viacero štátov Európskej únie v uplynulých mesiacoch zvažovalo celkový zákaz sociálnych sietí pre osoby do 16 či 15 rokov. Virkkunenová uviedla, že EK skúma možnosť zavedenia celoeurópskej vekovej hranice.