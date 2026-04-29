Napätie na diplomatickej osi Bratislava – Budapešť narastá ešte pred oficiálnou výmenou moci u našich južných susedov. Minister zahraničných vecí SR Juraj Blanár (Smer-SD) v utorok 28. apríla reagoval na vyjadrenia dezignovaného maďarského premiéra Pétera Magyara o „Hornej zemi“ (Felvidék). Kým koaličná SNS žiada tvrdú odozvu, šéf diplomacie volí cestu dôslednej obhajoby suverenity a vzájomného rešpektu.
Danko kritizuje Felvidék, Blanár sľubuje kontinuitu
Rozbuškou sa stali slová Pétera Magyara, ktorý územie Slovenska označil historickým pojmom Felvidék a deklaroval ochranu práv tamojších Maďarov. Koaličná SNS pod vedením Andreja Danka to vníma ako nebezpečný zásah do suverenity SR. „Takáto rétorika je v rozpore s princípmi suverenity štátov a predstavuje krok k zhoršovaniu vzťahov,“ uviedla strana. Minister Juraj Blanár však ubezpečuje, že slovenská diplomacia je pripravená chrániť národné záujmy rovnako nekompromisne, ako to robila doteraz.
Kľúčové body stanoviska Ministerstva zahraničných vecí SR:
- Konzistentná obrana: Diplomacia SR nebude meniť svoj postoj k suverenite bez ohľadu na to, kto sedí v Budapešti.
- Vzájomný rešpekt: Slovensko má záujem o dobré vzťahy len s partnermi, ktorí rešpektujú jeho územnú integritu.
- Éra po Orbánovi: Rezort sa pripravuje na komunikáciu s budúcou vládou strany Tisza, pričom mantinely národno-štátnych záujmov zostávajú pevné.
SNS volá po dôraznejšej reakcii
Podľa národniarov nie je Magyarova rétorika len nevinným historickým označením, ale signálom novej, asertívnejšej politiky Budapešti voči krajanom. SNS vyzvala členov vlády k „jasnej a dôraznej“ reakcii. Blanár kontruje tým, že diplomacia SR už roky úspešne balansuje vzťahy s Maďarskom pod vedením Viktora Orbána a v tomto trende mieni pokračovať aj v prípade novej administratívy v apríli 2026.
Porovnanie postojov slovenskej politickej scény:
|Subjekt
|Postoj k výrokom P. Magyara
|Navrhované riešenie
|MZVEZ SR (Blanár)
|Obhajoba suverenity a kontinuita
|Diplomatický dialóg a vzájomný rešpekt
|SNS (Danko)
|Ostré odmietnutie pojmu „Felvidék“
|Dôrazná verejná a politická odozva
|Maďarská aliancia (Gubík)
|Prijatie podpory od strany Tisza
|Transparentné financovanie menšiny
Diplomatický súboj o terminológiu a sféry vplyvu prichádza v čase, keď sa v Maďarsku láme politický chlieb. Pre Juraja Blanára bude udržanie „dobrého susedstva“ s asertívnym Péterom Magyarom jednou z najväčších výziev roku 2026. Ukazuje sa totiž, že kým Orbánova éra stavala na ideologickej zhode premiérov, nová budapeštianska moc môže klásť dôraz na témy, ktoré sú pre slovenskú suverenitu oveľa citlivejšie.