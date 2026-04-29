Obdobie od polovice apríla do júla patrí v slovenských lesoch k tým najnebezpečnejším. Prebiehajúca medvedia ruja mení správanie šeliem, zvyšuje ich dennú aktivitu a stresuje vodiace medvedice. Štátna ochrana prírody (ŠOP) SR preto vydala súbor odporúčaní, ako minimalizovať riziko nebezpečného stretu počas jarných a letných mesiacov roku 2026.
Rizikové správanie samcov a stres medvedíc
Kým po zvyšok roka sú medvedie samce samotári, v čase ruje sa ich správanie radikálne mení. Samec nasleduje vybranú samicu aj niekoľko týždňov, pričom je pripravený brániť ju nielen pred sokmi, ale aj pred človekom. „Samicu celý čas sprevádza a bráni ju dokonca aj pred ľuďmi,“ varujú štátni ochranári. Pre vodiace medvedice je toto obdobie kritické – dospelí samci totiž môžu napadnúť ich mláďatá, aby samicu opäť dostali do ruje. Matky s mladými preto často migrujú do oblastí, kde sa bežne nevyskytujú.
Kedy a kde hrozí najvyššie riziko (apríl – júl 2026):
- Časové okná: Skoré ráno, neskorý večer a noc sú najrizikovejšie.
- Vegetácia: Hustý podrast, mladiny a miesta so zlou viditeľnosťou, kde šelma nemá šancu včas spozorovať človeka.
- Potravné zdroje: Blízkosť krmovísk, polí s dozrievajúcimi plodinami či lesných plodov.
Ako sa správať v prírode?
Hoci sú medvede prirodzene plaché, zvýšená hladina hormónov v krvi ich robí v tomto období menej predvídateľnými. Štátna ochrana prírody pripomína, že prevencia je najlepším spôsobom, ako sa vyhnúť tragédii. Pohyb po vyznačených turistických chodníkoch a vyhýbanie sa húštinám sú základné pravidlá bezpečného pobytu v lese.
Základné pravidlá bezpečnosti:
- Vizuálny kontakt: Pohybujte sa na otvorených priestranstvách s dobrou viditeľnosťou.
- Akustická prevencia: Na prítomnosť človeka v lese upozornite bežným rozhovorom, pískaním alebo zvončekom na medvede.
- Útek nie je riešenie: Pri náhodnom strete nebežte, zachovajte pokoj, vyhnite sa očnému kontaktu a pomaly cúvajte.
Medvedia ruja potrvá až do začiatku prázdnin. Turisti, cyklisti aj hubári by mali brať upozornenia ŠOP SR vážne. V roku 2026, kedy sa téma medveďov na Slovensku stala celospoločenským problémom, je ostražitosť v jarných lesoch dôležitejšia než kedykoľvek predtým. Rešpektovanie životného cyklu šeliem môže zachrániť nielen mláďatá, ale predovšetkým životy ľudí.