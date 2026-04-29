Ruská federácia pristúpila k bezprecedentnému kroku. Na tohtoročnej vojenskej prehliadke pri príležitosti 81. výročia víťazstva v druhej svetovej vojne sa na Červenom námestí neobjaví žiadna pozemná vojenská technika. Ruský rezort obrany v utorok 28. apríla 2026 oznámil, že rozhodnutie ovplyvnila aktuálna „operačná situácia“.
Prehliadka bez tankov a kadetov
Tradičná oslava 9. mája, ktorá je pre Kremeľ kľúčovým symbolom vojenskej moci, prebehne v značne oklieštenom režime. Okrem techniky budú chýbať aj študenti prestížnych vojenských škôl. „Študenti Suvorovovej a Nachimovovej školy, ako aj kolóna vojenskej techniky sa tento rok nezúčastnia na prehliadke,“ uviedlo Ministerstvo obrany RF na Telegrame. Miesto dunenia motorov tankov T-90 či systémov Jars sa diváci dočkajú len videoprojekcií vojakov z frontovej línie.
Zmeny v programe osláv 9. mája 2026:
- Absencia techniky: Žiadne tanky, húfnice ani systémy protivzdušnej obrany (S-400).
- Vzdušná časť: Prelet stíhačiek Su-25, ktoré dymom vytvoria ruskú trikolóru.
- Zahraniční hostia: Účasť potvrdili viacerí svetoví lídri, medzi nimi aj slovenský premiér Robert Fico.
Kontrast s minulými rokmi
Ešte minulý rok (2025) Rusko predviedlo širokú škálu výzbroje vrátane prieskumných vozidiel a strategických rakiet. Absencia techniky v roku 2026 vyvoláva otázky o stave ruských zásob a priorít uprostred prebiehajúcej „špeciálnej vojenskej operácie“. Namiesto fyzických strojov sa Kremeľ tento rok spolieha na vizuálnu propagandu a symbolický prelet nad Moskvou.
Porovnanie nasadenej techniky v predchádzajúcich rokoch:
- Strategické sily: Minulé roky dominovali odpaľovacie zariadenia systému Jars.
- Pancierové zložky: Tradične sa objavovali modernizované tanky a obrnené transportéry.
- Bezpilotné prostriedky: V roku 2025 boli súčasťou prehliadky aj rôzne typy útočných a prieskumných dronov.
Rozhodnutie nenasadiť techniku je jasným signálom, že zdroje ruskej armády sú plne sústredené na bojiská. Pre svetových lídrov, ktorí sa podujatia zúčastnia, to bude prehliadka v tieni moderného konfliktu, kde historický pátos nahradia aktuálne videoreportáže z frontu. Rok 2026 tak do dejín moskovských osláv vstúpi ako rok „neviditeľnej“ armády.