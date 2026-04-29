Budúci maďarský premiér Péter Magyar v utorok vyhlásil, že jeho vláda v októbri definitívne otvorí pre verejnosť archívy z čias komunistického režimu. Ide o kľúčový sľub, ktorý dal voličom už v kampani pred parlamentnými voľbami z 12. apríla.
Odtajnenie zväzkov a sľub pred výročím revolúcie
Péter Magyar, ktorý má byť do funkcie premiéra oficiálne uvedený 9. mája, v utorok rokoval s riaditeľom Historického archívu maďarskej štátnej bezpečnosti Gergőm Bendegúzom Csehom. Ako informoval na sociálnej sieti Facebook, predmetom ich stretnutia bola dohoda o „úplnom zrušení utajenia a sprístupnení agentúrnych spisov a neslávne známych magnetofónových nahrávok“.
„Dňa 22. októbra, deň pred 70. výročím maďarskej revolúcie v roku 1956, splníme jeden z najdôležitejších sľubov zmeny režimu: sprístupníme existujúci archívny materiál verejnosti,“ napísal Magyar vo svojom vyhlásení.
Vyšetrovanie privatizácie a dohľad historikov
Nová maďarská vláda má podľa jeho slov v pláne zriadiť aj špeciálnu „vyšetrovaciu komisiu na identifikáciu príjemcov koristi z privatizácie“ v rokoch 1988 až 2000. Táto komisia bude mať za úlohu zverejniť aj ich prípadné prepojenie na vtedajšiu štátnu bezpečnosť a stranícky režim.
O pláne otvoriť historické archívy tajnej polície z čias komunizmu hovoril už minulý týždeň Magyarov nominant na vedúceho úradu vlády Bálint Ruff. Pre spravodajský server Válasz Online povedal, že to bude jeho „úlohou číslo jeden“. Prístup novej administratívy zhrnul do nasledujúcich bodov:
- samotná práca so spismi a ich analýza ostane v rukách odborníkov a historikov,
- úlohou vlády bude určiť mantinely a rámec pre tento proces,
- hlavným cieľom je poskytnúť historikom možnosť výskumu úplne bez politického tlaku.
Maďarsko na rozdiel od Slovenska, Poľska či Českej republiky nikdy oficiálne nezverejnilo mená spolupracovníkov tajnej polície z čias komunizmu, hoci za uplynulé roky sa viaceré mená postupne dostali do médií. Očakávaný krok novej vlády tak môže po desaťročiach priniesť zásadný zlom vo vyrovnávaní sa s komunistickou minulosťou krajiny.