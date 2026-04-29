Britský kráľ Karol III. v utorok na štátnej večeri v Bielom dome žartoval, keď prezidentovi USA Donaldovi Trumpovi pripomenul, že bez Britov by Američania hovorili po francúzsky. Trump zasa panovníkovi a ďalším hosťom oznámil, že Irán bol „vojensky porazený“. O detailoch slávnostného banketu informovali agentúry AFP a AP.
Britský humor o jazyku a vypálení Bieleho domu
Počas prípitkov obaja lídri vtipkovali, pričom Karol III. narážal na Trumpove dávnejšie výroky o európskych spojencoch, ktorých obviňuje, že „sa vezú“ na americkej obrane od čias druhej svetovej vojny. „Nedávno ste, pán prezident, povedali, že keby nebolo Spojených štátov, európske krajiny by hovorili po nemecky. Dovoľte mi povedať, že keby nebolo nás, vy by ste hovorili po francúzsky,“ žartoval kráľ.
Narážal pritom na oblasti v Severnej Amerike s britským a francúzskym pôvodom, kde sa tieto koloniálne mocnosti pred 250 rokmi, ešte pred vznikom USA, sporili o územie. Karol III. vtipkoval aj na adresu prestavby Bieleho domu a poznamenal, že si všimol „úpravy“ v jeho východnom krídle, ktoré Trump nechal zbúrať pre výstavbu obrovskej sály za 400 miliónov dolárov. „Je mi ľúto, že musím pripomenúť, že aj my Briti sme sa v roku 1814 pokúsili o vlastnú prestavbu Bieleho domu,“ povedal, čím narážal na jeho historické vypálenie britskými jednotkami počas vojny. Panovník žartoval tiež o tom, že večera je „značným zlepšením oproti Bostonskému pitiu čaju“, keď v roku 1773 americkí obyvatelia vyhádzali z troch lodí náklad čaju do mora, čím protestovali proti zvýšeniu dane, ktoré požadovalo Spojené kráľovstvo.
Porážka Iránu a prominentní hostia
Prezident USA sa vo svojom slove vrátil ku kráľovmu prejavu, ktorý mal predtým v Kapitole. „Chcem zablahoželať Karolovi k jeho fantastickému prejavu v Kongrese. Prinútil demokratov vstať – mne sa to nikdy nepodarilo,“ povedal Donald Trump. Šéf Bieleho domu sa okrem toho prvýkrát počas návštevy britského kráľovského páru vyjadril aj k téme vojny na Blízkom východe. „Tohto konkrétneho protivníka sme vojensky porazili,“ povedal na večeri s jasným odkazom na Irán a dodal: „Karol so mnou súhlasí ešte viac než ja sám – nikdy nedovolíme, aby tento protivník získal jadrovú zbraň.“
Na štátnej večeri s účasťou približne 130 hostí prezident vyzdvihol spoločnú históriu oboch krajín a kráľa označil za „fantastického človeka“. Medzi pozvanými boli viaceré významné osobnosti zo sveta biznisu a športu:
- šéf spoločnosti Apple Tim Cook,
- zakladateľ Amazonu Jeff Bezos,
- šéf Nvidia Jensen Huang,
- slávny golfista Rory McIlroy.
V exkluzívnom prostredí novej sály sa podávalo rovnako exkluzívne menu. Prominentným hosťom sa servírovala jemná krémová zeleninová polievka, kambala veľká opečená na masle a preliata omáčkou či vanilkovo-medový krémový dezert.