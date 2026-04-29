Británia a Spojené štáty sa musia znovu oddať jeden druhému. V historickom prejave v americkom Kongrese to v utorok vyhlásil britský kráľ Karol III. S odkazom na vojnu v Iráne uznal, že spojenectvo medzi oboma krajinami „sa nemôže spoliehať na úspechy z minulosti“. Vyslovil sa tiež za „neochvejnú odhodlanosť“ pri obrane Ukrajiny napadnutej Ruskom.
Výzva na obnovu historického spojenectva
Karol III. je len druhým britským panovníkom, ktorý vystúpil na spoločnom zasadnutí oboch komôr amerického Kongresu. Jeho matka, zosnulá kráľovná Alžbeta II., predniesla podobný prejav v roku 1991, v ktorom zdôraznila historické väzby medzi USA a Britániou a význam ich demokratických hodnôt.
Návšteva britského kráľa sa uskutočňuje v mimoriadne náročnom období vo vzťahoch oboch mocností. Agentúra AP v tejto súvislosti pripomenula najmä pretrvávajúci spor amerického prezidenta Donalda Trumpa s britským premiérom Keirom Starmerom ohľadom vojny v Iráne.
Partnerstvo Spojeného kráľovstva a USA je podľa monarchu v súčasnosti dôležitejšie než kedykoľvek predtým. „Z celého srdca sa modlím, aby naša aliancia naďalej bránila naše spoločné hodnoty spolu s našimi partnermi v Európe, v Spoločenstve národov a po celom svete, a aby sme ignorovali naliehavé výzvy, aby sme sa stále viac uzatvárali do seba,“ vyhlásil kráľ, ktorý pricestoval do krajiny pri príležitosti 250. výročia vyhlásenia nezávislosti Spojených štátov.
„Nech sa naše dve krajiny opäť odovzdajú sebe navzájom v nezištnej službe našim národom a všetkým národom sveta,“ pokračoval a s hrdosťou poznamenal, že krajiny medzi sebou vytvorili priateľstvo, ktoré „prerástlo do jedného z najvýznamnejších spojenectiev v dejinách ľudstva“.
Obrana Ukrajiny, NATO a ochrana prírody
Britský panovník v súlade so svojimi dlhoročnými postojmi zdôraznil aj potrebu „zamyslieť sa nad spoločnou zodpovednosťou“ pri ochrane prírody a životného prostredia. V prejave ďalej prítomným americkým zákonodarcom pripomenul viaceré dôležité historické a bezpečnostné paralely:
- upozornil, že k uplatneniu kolektívnej obrany v rámci NATO došlo doteraz len raz, a to po teroristických útokoch na Spojené štáty z 11. septembra 2001,
- apeloval, že „dnes je tá istá neochvejná odhodlanosť potrebná na obranu Ukrajiny a jej nesmierne odvážneho národa“,
- dodal, že vytrvalosť je nevyhnutná na to, aby sme dosiahli skutočne spravodlivý a trvalý mier.
V závere svojho vystúpenia v Kongrese britský panovník ostro odsúdil „akty násilia“. Išlo o priamu narážku na streľbu počas sobotňajšej galavečere so spravodajcami Bieleho domu vo Washingtone, na ktorej sa zúčastnil aj Donald Trump a ďalší vysokopostavení predstavitelia jeho administratívy.