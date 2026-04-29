Ukrajina sa aktuálne pripravuje na strategický export zbraní, keďže domáci zbrojársky priemysel ich vyrába viac, ako jej vlastné ozbrojené sily reálne potrebujú. V utorok to oficiálne uviedol prezident Volodymyr Zelenskyj. Podľa jeho slov má štát v niektorých oblastiach výroby v súčasnosti až 50-percentnú nadbytočnú kapacitu.
Prioritné zásobovanie armády a medzinárodné dohody
„Export ukrajinských zbraní sa stane realitou. Ukrajinská armáda bude mať vždy právo na prioritné a dostatočné zásobovanie – vezmú si to, čo potrebujú, a objem nad rámec pôjde na export,“ uviedol Volodymyr Zelenskyj. Ministerstvo obrany a generálny štáb presne určia potrebné objemy pre ozbrojené sily. Ukrajinské zbrojárske spoločnosti následne dostanú možnosť vstúpiť na trhy partnerských krajín, aby mohli predávať doma nevyužité zbrane.
Prezident tiež dodal, že Ukrajina už aktívne spolupracuje s viacerými štátmi v rámci špeciálneho formátu spolupráce nazývaného „dronové dohody“. Tieto dohody by mohli zahŕňať export bezpilotných strojov, obranných systémov a ďalších typov zbraní, pričom ide o kľúčový spôsob, ako zlepšiť finančnú situáciu krajiny. Aktuálne kooperujú s regiónmi:
- na Blízkom východe,
- v Európe,
- na Kaukaze.
„Na stole je aj návrh pre našich amerických partnerov,“ doplnil v tejto súvislosti najvyšší predstaviteľ štátu.
Prísny dohľad a zákaz pre spojencov agresora
„Podmienky musia byť opäť výhodné pre Ukrajinu, musí existovať jasný dohľad a výnosy z exportu musia posilniť ukrajinskú obranu. Tak to bude,“ rázne informoval Zelenskyj.
Prezident zároveň poveril ministerstvo zahraničných vecí, aby spolu so spravodajskými službami a Bezpečnostnou službou Ukrajiny (SBU) spoločne určili presný zoznam krajín, do ktorých nebude možné vyvážať zbrane z dôvodu ich preukázanej spolupráce s „agresorským štátom“. Pripomeňme, že Ukrajina výrazne zvýšila výrobu zbraní od začiatku rozsiahlej ruskej invázie pred viac ako štyrmi rokmi.