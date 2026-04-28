Americký prezident Donald Trump v utorok ostro kritizoval nemeckého kancelára Friedricha Merza za jeho vyjadrenia o vojne v Iráne. Merz okrem iného vyhlásil, že Spojené štáty sú podľa neho „ponižované“ Iránom v rokovaniach o ukončení konfliktu. Informovala o tom agentúra Reuters, správu sprostredkovala TASR.
Kritika z Nemecka: Ponižovanie a chýbajúca stratégia
Nemecký líder v pondelok počas návštevy gymnázia v meste Marsberg na margo v súčasnosti pozastavených rokovaní medzi Iránom a USA vyjadril hneď niekoľko kritických postojov k vývoju situácie:
- uviedol, že „Iránci zjavne vyjednávajú veľmi šikovne - alebo jednoducho veľmi šikovne nevyjednávajú... Celý národ je ponižovaný iránskym vedením,“
- vyjadril presvedčenie, že Spojené štáty nemajú jasnú stratégiu ukončenia vojny proti Iránu,
- zdôraznil, že tento pretrvávajúci konflikt má priamy negatívny vplyv na hospodárstvo samotného Nemecka.
Trumpov protiútok a hrozba odchodu z NATO
„Nemecký kancelár Friedrich Merz si myslí, že je v poriadku, ak Irán vlastní jadrovú zbraň. Nevie, o čom hovorí!“ napísal v ostrej reakcii Donald Trump v príspevku na svojej sociálnej sieti Truth Social. Americký prezident však pritom podľa dostupných informácií nekorektne interpretoval Merzov postoj. Spolkový kancelár totiž podľa agentúry Reuters dlhodobo zastáva nemenný názor, že Irán za žiadnych okolností nesmie získať jadrovú zbraň.
Vyjadrenia nemeckého kancelára tak podľa agentúry Reuters iba podčiarkli narastajúce rozpory medzi Washingtonom a jeho európskymi spojencami. Donald Trump totiž v poslednom čase opakovane kritizuje členské krajiny NATO za ich neochotu priamo sa zapojiť do vojny s Iránom. Americký prezident dokonca vyhlásil, že zvažuje vystúpenie zo samotnej Severoatlantickej aliancie, ktorú opovržlivo označil za papierového tigra.