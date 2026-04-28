Záchranári v Nemecku v utorok úspešne naložili uviaznutého samca vráskavca obrovského na špeciálnu loď, ktorá ho má odviezť do hlbších morských vôd. Ide o najnovší pokus o oslobodenie tohto morského cicavca menom Timmy, ktorého osudu už niekoľko týždňov venujú médiá veľkú pozornosť. O udalosti informovala agentúra AFP.
Záchranná operácia a presun do Severného mora
Záchranári v utorok ráno pripevnili k telu veľryby popruhy a pomocou nich ju ťahali kanálom, ktorý bol špeciálne vyhĺbený v piesku, aby sa mohla dostať k plavidlu pri ostrove Poel. Po určitom čase veľryba, sprevádzaná plávajúcimi záchranármi, zrýchlila a napokon sama vplávala do lode, čo vyvolalo potlesk a nadšenie záchranného tímu aj zvedavcov na brehu.
Najnovšiu záchrannú operáciu, ktorú financujú dvaja podnikatelia, sprevádzajú tieto opatrenia a plány:
- zahŕňa prepravu veľryby člnom so zaplaveným nákladným priestorom, aký sa bežne používa na prepravu iných lodí,
- vstup do plavidla bude uzavretý zelenou sieťou, aby sa zviera počas plavby nedostalo von,
- Timmyho prepravia z pobrežia Baltského mora priamo do Severného mora,
- v prípade, že bude dostatočne silný, ho tam záchranári vypustia do hlbších vôd.
Kritika vedcov a obhajoba úradov
Vráskavca prvýkrát spozorovali uviaznutého ešte 23. marca. Neskôr sa síce dokázal oslobodiť, ale opakovane sa znovu dostával do problémov. Viaceré pokusy o jeho záchranu vrátane vytvárania kanálov, po ktorých by mohol odplávať, zlyhali. Začiatkom apríla úrady usúdili, že zviera už nemožno zachrániť. Verejnosť sa však domáhala ďalšieho pokusu o záchranu morského cicavca a úrady napokon umožnili súkromným podnikateľom pripraviť tento nový záchranný plán.
Kým niektorí vedci tento netradičný postup ostro kritizovali, lebo ho považovali za vysoko rizikový a s nízkymi šancami na úspech, politici majú iný názor. Minister životného prostredia spolkovej krajiny Meklenbursko-Predpomoransko Till Backhaus najnovší pokus obhajoval a označil ho za „určite hodný úsilia.“ Na margo kritikov rázne dodal: „Vždy hovorím, že tí, ktorí nič nerobia, nerobia ani chyby.“