Severokórejský vodca Kim Čong-un v pondelok vyzdvihol vojakov, ktorí v bojoch proti ukrajinským jednotkám v ruskej Kurskej oblasti radšej spáchali samovraždu, než aby sa vzdali a padli do zajatia. O vyhlásení informuje TASR na základe správy medzinárodnej agentúry Reuters.
Ťažké straty a pamätník padlým
Severná Kórea podľa odhadov vyslala do ruskej Kurskej oblasti približne 14-tisíc vojakov. Juhokórejskí, ukrajinskí a západní predstavitelia zhodne uvádzajú, že jednotky v ostrej konfrontácii utrpeli mimoriadne ťažké straty:
- podľa informácií mohlo v bojoch padnúť už viac než 6000 severokórejských vojakov,
- mnohí z nich sa pri bezprostrednej hrozbe zajatia rozhodli radšej pre samovraždu.
Kim Čong-un ich pri príležitosti slávnostného dokončenia nového pamätníka na počesť padlých severokórejských vojakov verejne označil za hrdinov. V pondelok o tom informovala severokórejská štátna tlačová agentúra KCNA. „Nie sú to len hrdinovia, ktorí sa bez váhania vydali cestou sebazničenia a samovraždy, aby bránili veľkú česť, ale aj tí, ktorí padli pri útoku na frontoch útočných bitiek,“ uviedol vodca. Za patriotov následne označil aj preživších vojakov.
„Tí, ktorí sa zvíjali od frustrácie z toho, že si nesplnia svoju vojenskú povinnosť, miesto toho, aby trpeli agóniou svojich tiel trhaných nábojmi a granátmi – aj ich možno nazvať vernými bojovníkmi a vlastencami strany,“ dodal v závere prejavu severokórejský líder na margo svojich jednotiek nasadených vo vojne.