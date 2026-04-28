Nezaradený poslanec Národnej rady SR Ján Ferenčák v utorok vypovedal na Okresnom riaditeľstve Policajného zboru v Prešove. Dôvodom bolo fyzické napadnutie jeho osoby, ku ktorému došlo počas uplynulého víkendu v sobotu (25. 4.) v Kežmarku priamo v prítomnosti jeho dcéry.
Výsluch poškodeného a prevzatie prípadu ÚBOK-om
„Idem na úkon ako poškodený, kde celý príbeh a celé udalosti, ktoré sa udiali, popíšem vyšetrovateľovi. Momentálne tento čin prevzal Úrad boja proti organizovanej kriminalite,“ povedal novinárom Ján Ferenčák tesne pred začiatkom výsluchu. V utorok podľa vlastných slov zároveň absolvoval aj nevyhnutnú lekársku prehliadku u všeobecného lekára.
„Moje vypočutie je veľmi dôležité pre procesnú stránku, aby mohol vyšetrovateľ pokračovať. Ani tento podlý čin, ktorý sa mi stal, že som bol napadnutý zozadu a zboku úderom do tváre, ma nezastrašil,“ doplnil odhodlane Ferenčák. Na priamu otázku, či podľa neho išlo o politicky motivovaný útok, odpovedal, že to nevie vylúčiť:
- „Pretože si neviem ani predstaviť, aby tam nejaký iný motív mohol byť,“ uviedol,
- zdôraznil, že takéto násilné konanie nie je prípustné v spoločnosti, ktorá garantuje bezpečnosť pre každého jedného občana.
Ochrana ústavných činiteľov a postoj polície
Nezaradený poslanec NR SR tvrdí, že aktívne komunikuje s Úradom pre ochranu ústavných činiteľov a momentálne zvažuje, aké konkrétne kroky a opatrenia na jeho ochranu i ochranu jeho blízkych mu budú poskytnuté. Informácie o samotnom páchateľovi má údajne len z médií, no pevne verí, že páchateľ tohto násilného činu bude čoskoro zadržaný a bude voči nemu vyvodená náležitá zodpovednosť.
Prezídium Policajného zboru (PZ) pre agentúru TASR uviedlo, že aktuálne vzhľadom na prebiehajúce procesné úkony nie je možné poskytnúť k prípadu bližšie informácie. „Rovnako sa nebudeme vyjadrovať k výsluchom konkrétnych osôb ani k obsahu ich vyjadrení,“ dodala hovorkyňa Prezídia PZ Lea Vilhanová s dôrazom, že zatiaľ nie sú pravdivé ani informácie o údajnom zadržaní podozrivej osoby. Prešovská krajská polícia však už potvrdila, že kežmarský vyšetrovateľ začal v prípade trestné stíhanie pre prečin útoku na verejného činiteľa a výtržníctvo.