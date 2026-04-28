Americký prezident Donald Trump v utorok slávnostne privítal v Bielom dome britského kráľa Karola III. a kráľovnú Kamilu. Pri tejto príležitosti vyhlásil, že Spojené štáty „nemajú bližších priateľov“, než sú práve Briti. O mimoriadne dôležitej štátnej návšteve informuje TASR na základe správy agentúry AFP.
Špeciálny vzťah a oslavy nezávislosti
„Odkedy sme získali nezávislosť, Američania nemajú bližších priateľov než Britov,“ povedal Donald Trump, pričom podľa francúzskej tlačovej agentúry priamo narážal na skutočnosť, že táto vzácna návšteva sa koná pri príležitosti 250. výročia vyhlásenia nezávislosti Spojených štátov. Šéf Bieleho domu vo svojom príhovore zdôraznil viaceré kľúčové aspekty vzájomných vzťahov:
- USA a Británia majú podľa neho „špeciálny vzťah“ a osobne dúfa, že „to tak aj vždy zostane“,
- osobitne vyzdvihol britskú armádu, pričom uviedol, že „nikto nebojoval lepšie po boku“ Spojených štátov.
Po slávnostnom prejave preleteli nad Bielym domom štyri americké stíhacie lietadlá. Tento symbolický moment spoločne sledovali Donald Trump, jeho manželka Melania Trumpová, kráľ Karol III. a kráľovná Kamila, dodáva agentúra AFP.
Napätie pre Irán a prejav v Kongrese
Kráľ Karol III. v utorok – v druhý deň svojej štvordňovej návštevy – vystúpi priamo v Kongrese, kde podľa očakávaní vyzve na „zmierenie a obnovu“. Urobí tak uprostred nedávnych diplomatických napätí vo vzťahoch medzi USA a Britániou.
Donald Trump totiž v uplynulom období vyvíjal silný tlak na britského premiéra Keira Starmera, aby Američanom poskytol vojenskú pomoc vo vojne s Iránom. Od začiatku konfliktu na Blízkom východe opakovane kritizoval predsedu britskej vlády a obviňoval ho, že nerobí dosť na podporu spojencov. Starmer totiž pôvodne nepovolil využívanie britských vojenských základní na útoky. Hoci neskôr svoje rozhodnutie po tlaku prehodnotil, šéf Bieleho domu verejne uviedol, že vzťahy oboch krajín už zďaleka nie sú také pevné ako kedysi.
Štátna návšteva britského kráľovského páru sa koná v tieni prísnych bezpečnostných opatrení. Došlo k nej totiž len niekoľko dní po šokujúcej streľbe počas sobotňajšieho galavečera združenia korešpondentov Bieleho domu (White House Correspondents’ Dinner). Pripomeňme, že v sále hotela Washington Hilton, kde sa útok odohral, bol v tom čase priamo prítomný prezident USA Donald Trump aj viceprezident J. D. Vance.