Pravdepodobný budúci maďarský premiér Péter Magyar inicioval júnové stretnutie s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. O svojom kroku informoval na sociálnej sieti Facebook bezprostredne po rokovaní s primátorom mesta Berehovo v Zakarpatskej oblasti Zoltánom Babjákom.
Stretnutie v centre maďarskej menšiny
„Iniciujem stretnutie s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským začiatkom júna, symbolicky v meste Beregszász (Berehovo, pozn. TASR) s maďarskou väčšinou. Cieľom stretnutia je pomôcť situácii zakarpatských Maďarov a ich zotrvaniu vo vlasti,“ napísal Péter Magyar v príspevku na Facebooku.
Návrat práv a nová kapitola vzťahov
Podľa šéfa víťaznej strany Tisza už „nastal čas, aby Ukrajina zrušila obmedzenia práv, ktoré existujú už viac ako desaťročie“. Hlavným cieľom je, aby zakarpatskí Maďari znovu získali svoje stratené postavenie a stali sa opäť rovnými a rešpektovanými občanmi Ukrajiny. Kľúčové je pre neho najmä obnovenie týchto okruhov:
- kultúrne a jazykové práva,
- administratívne kompetencie,
- vysokoškolské a celkové vzdelávacie slobody.
Základným cieľom avizovaného summitu má byť tak predovšetkým komplexná pomoc Maďarom žijúcim v Zakarpatskej oblasti. Magyar podľa svojich slov pevne verí, že práve po úspešnom vyriešení týchto historicky citlivých otázok by sa mohla konečne začať písať nová kapitola v ukrajinsko-maďarských vzťahoch.