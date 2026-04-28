Kanadský premiér Mark Carney dostal pozvanie zúčastniť sa ako hosť na májovom summite Európskeho politického spoločenstva (EPC) v Arménsku. Oznámil to v utorok šéf Európskej rady António Costa s tým, že pôjde o historicky prvú účasť predstaviteľa mimoeurópskej krajiny na schôdzke európskych lídrov.
Historická účasť a aliancia za mier
„Európa a Kanada sú viac než len partnermi s podobnými názormi – spoločne budujeme globálnu alianciu na obranu mieru, spoločnej prosperity a multilateralizmu,“ napísal António Costa na sociálnej sieti X. Kanadského premiéra pozval podľa svojich slov spoločne s arménskym premiérom Nikolom Pašinjanom, ktorého krajina bude v poradí 8. summit EPC hostiť už 4. mája v Jerevane.
Európske politické spoločenstvo je dôležitá medzivládna platforma pre politickú a strategickú diskusiu o budúcnosti Európy. Jej vznik inicioval v roku 2022 po invázii Ruska na Ukrajinu francúzsky prezident Emmanuel Macron. Ide o neformálne zhromaždenie takmer 50 hláv štátov a vlád z členských krajín EÚ, Británie, Nórska, Švajčiarska či Ukrajiny.
Kanada znižuje závislosť od USA
Vzhľadom na pretrvávajúce napätie s administratívou amerického prezidenta Donalda Trumpa sa Kanada intenzívne snaží posilniť svoje obchodné vzťahy s Európou. Cieľom je znížiť závislosť od Spojených štátov aj v oblasti obranyschopnosti. V tejto súvislosti sa napríklad Ottawa už ako vôbec jediný neeurópsky štát pridala k strategickému obrannému programu EÚ SAFE, ktorý má pomôcť výhodne financovať nákupy vojenského vybavenia pre krajiny Únie aj partnerské štáty.
Zblíženie otvorene víta aj fínsky prezident Alexander Stubb, ktorý nedávno vyslovil myšlienku, že by si vedel predstaviť omnoho väčšiu EÚ, ktorej súčasťou by bola priamo Kanada. „To najmenej, čo môže Brusel urobiť, je nadviazať s Kanadou úzke strategické partnerstvo,“ povedal Stubb v rozhovore pre kanadskú televíziu CBC, pričom poukázal na mimoriadnu hodnotovú a charakterovú blízkosť medzi európskym blokom a Kanadou.