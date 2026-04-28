Končiaci maďarský premiér Viktor Orbán ponúkol svoju funkciu predsedu strany Fidesz. O prípadnom prijatí jeho rezignácie rozhodne stranícky zjazd, ktorý sa uskutoční 13. júna. V utorok to podľa agentúry Reuters uviedol poslanec Fideszu Erik Banki. O udalosti informuje aj TASR.
Vzdanie sa mandátu a reorganizácia Fideszu
Viktor Orbán, ktorého strana v nedávnych parlamentných voľbách utrpela historickú porážku, už cez víkend oznámil, že sa vzdáva svojho poslaneckého mandátu. Svoje rozhodnutie odôvodnil tým, že sa chce plne sústrediť na „reorganizáciu národného tábora“. Uviedol to bezprostredne po zasadnutí predsedníctva strany Fidesz, na ktorom padlo viacero dôležitých rozhodnutí:
- poslanecký klub strany prejde radikálnou reštrukturalizáciou,
- novým predsedom poslaneckého klubu bude doterajší šéf úradu vlády Gergely Gulyás,
- predsedníctvo zároveň odporučilo, aby Orbán napriek porážke pokračoval na čele strany.
Samotný Orbán k tejto výzve povedal, že je na túto úlohu naďalej pripravený, no len v prípade, ak mu členovia strany vyjadria dostatočnú podporu.
Porážka od Magyara a plná zodpovednosť
Víťazom maďarských parlamentných volieb, ktoré sa konali 12. apríla, sa stala strana Tisza. Tú vedie pravdepodobný budúci premiér Péter Magyar, ktorý tak ukončil 16-ročnú vládu Viktora Orbána. Tento zvrat podľa agentúry Reuters vyvolal hlbokú sebareflexiu a výzvy na okamžitú zmenu v rámci samotného Fideszu.
Dosiaľ vládnuca strana si plánuje na avizovanom kongrese 13. júna zvoliť kompletne nové vedenie, uviedol Erik Banki, ktorého citovala maďarská tlačová agentúra MTI. Strana na oficiálnu žiadosť o vyjadrenie zatiaľ nereagovala a utorkové zasadnutie nekomentoval ani samotný premiér.
Orbán po voľbách v rozhovore, ktorý bol zverejnený na YouTube kanáli Patrióta, otvorene vyhlásil, že ako šéf Fideszu prijíma plnú zodpovednosť za volebnú porážku. Zdôraznil, že maďarská pravica potrebuje prejsť kompletnou obnovou. Pri oznámení, že nebude v novom zložení parlamentu pôsobiť ako radový poslanec, symbolicky dodal, že svoj získaný mandát „vracia“ materskej strane.