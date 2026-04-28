Regionálna veterinárna a potravinová správa (RVPS) Poprad upozorňuje na výsledky kontroly hovädzieho mäsa v prevádzke reťazca Lidl v Kežmarku. Laboratórna analýza potvrdila závažné zmyslové zmeny, kvôli ktorým je výrobok nevhodný pre ľudskú spotrebu.

Hnilobný zápach a známky kazenia

Kontrolóri sa zamerali na Hovädziu falošnú sviečkovú z pleca, vákuovo balenú, s dátumom spotreby 16. 4. 2026. Ako informuje Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR na svojom webe, hoci bol obal výrobku na prvý pohľad čistý a neporušený, hneď po priblížení k nemu vykazovala vzorka odpudzujúce vlastnosti.

Podľa oficiálneho protokolu RVPS Poprad boli zistené tieto nedostatky:

  • Vôňa: Zreteľne cítiť výrazný, hnilobný a odpudzujúci zápach vykazujúci známky pokročilého kazenia.
  • Vzhľad: V balení sa nachádzalo nadmerné množstvo uvoľnenej tekutiny neprirodzenej hnedočervenej farby.
  • Zhoda s predpismi: Mäso nebolo v súlade s Nariadením (ES) č. 178/2002 o bezpečnosti potravín a bolo vyhodnotené ako nevhodné na konzumáciu.

Mäso už nebolo v predaji

Problémová šarža pochádza od nemeckého výrobcu Tönnies Lebensmittelbetrieb GmbH & Co. KG. Do centrálneho skladu Lidl v Záborskom bolo z Nemecka dodaných celkovo 455,735 kg tohto výrobku, odkiaľ sa mäso distribuovalo do jednotlivých predajní.

V čase vykonania úradnej kontroly v kežmarskej prevádzke sa výrobok už v predaji nenachádzal, nakoľko uplynul jeho dátum spotreby. Štátne orgány však o výsledkoch informujú v rámci transparentnosti a ochrany zdravia spotrebiteľov.

Detaily o výrobku:

Názov Hovädzia falošná sviečková z pleca
Krajina pôvodu Nemecko
Dátum spotreby 16. 04. 2026
Schvaľovacie číslo výrobcu DE NI 10327 EG

Z trhu stiahli Tatranskú rolku

Samotný Lidl v utorok (21. 4.) informoval o mliečnom výrobku, ktorý stiahli z predaja. „Tatranská rolka PILOS“ v 400-gramovom balení podľa reťazca predstavuje bezpečnostné riziko. Môže sa v ňom totiž nachádzať nebezpečná baktéria Listeria monocytogenes.

Výzva sa týka konkrétnych šarží výrobku predávaného v predajniach Lidl Slovenská republika od 13. marca 2026. Ako uviedol Lidl na svojom webe, spotrebitelia by mali skontrolovať svoje zásoby a v prípade zhody produkt v žiadnom prípade nekonzumovať.

