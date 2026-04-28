Parlamentný výbor pre nezlučiteľnosť funkcií mal v utorok 28. apríla 2026 rušné zasadnutie. Hlavným bodom sa stalo otvorenie konania voči nezaradenému poslancovi Jánovi Ferenčákovi kvôli podozreniu zo zatajenia majetku. Naopak, konania voči Alojzovi Hlinovi (SaS) a Matúšovi Šutajovi Eštokovi (Hlas-SD) boli zastavené, respektíve nezačaté.
Ferenčák čelí pokute za „priznanú“ pôžičku
Nezaradený poslanec Ján Ferenčák sa dostal do hľadáčika výboru po vlastných medializovaných vyjadreniach. V marci vysvetľoval video z roku 2023, na ktorom odovzdáva hotovosť 45 000 eur a hovorí o prevode ďalších 75 000 eur, ako pôžičku tretej osobe. Problémom je, že túto pohľadávku neuviedol v majetkovom priznaní. „Začalo sa konanie, ktoré koaliční poslanci bez problémov otvorili,“ uviedla šéfka výboru Veronika Remišová. Ak sa pochybenie potvrdí, poslancovi hrozí pokuta vo výške troch mesačných platov.
Detaily majetkového sporu (apríl 2026):
- Inkriminovaná suma: Celkovo 120 000 eur (45 000 v hotovosti + 75 000 prevodom).
- Zákonná povinnosť: Ústavný činiteľ musí v priznaní uviesť všetky pohľadávky presahujúce zákonom stanovený limit.
- Sankcia: Možná strata troch mesačných platov poslanca.
Hlina uspel, Šutaj Eštok bez konania
Výbor riešil aj podnet ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča na Alojza Hlinu. Takáč tvrdil, že Hlina na sociálnych sieťach robí reklamu svojim podnikom. Konanie bolo nakoniec zastavené, pričom Ondrej Dostál pripomenul precedens, že nesponzorovaný status nie je považovaný za reklamu. Remišová varovala pred zneužívaním výboru na „politickú pomstu“.
Naopak, Dostálov podnet voči ministrovi vnútra Matúšovi Šutajovi Eštokovi koaličná väčšina zamietla. Dostál namietal konflikt záujmov pri novele Civilného sporového poriadku, ktorou mal minister podľa neho riešiť svoje súkromné prehry v sporoch s tzv. čurillovcami.
Zasadnutie výboru opäť ukázalo krehkú hranicu medzi kontrolou transparentnosti a politickým bojom. Kým pri Ferenčákovi sa koalícia a opozícia vzácne zhodli na preverení faktov, v prípadoch Hlinu a Šutaja Eštoka zostali deliace čiary jasne viditeľné. Rozhodujúce teraz bude vyjadrenie Jána Ferenčáka, ktoré určí, či parlament pristúpi k udeleniu finančnej sankcie.