Politické napätie v agrorezorte dosahuje vrchol. Opozičné Progresívne Slovensko (PS) v utorok 28. apríla 2026 oznámilo, že iniciuje mimoriadne rokovanie Národnej rady SR k situácii v Pôdohospodárskej platobnej agentúre (PPA). Ak koalícia schôdzu zablokuje, hnutie je pripravené podať návrh na odvolanie ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča (Smer-SD).
Ultimátum pre ministra Takáča
Predsedníčka poslaneckého klubu PS Zuzana Mesterová na brífingu ostro kritizovala personálnu politiku a aktuálny stav v kľúčovej agentúre, ktorá prerozdeľuje milióny eur slovenským farmárom. „Je nemysliteľné, aby len kvôli ministrovi Takáčovi a jeho personálnym obsadeniam PPA naši poľnohospodári prišli o dotácie,“ uviedla Mesterová. Podľa opozície je ohrozená samotná akreditácia agentúry, čo by mohlo viesť k úplnému zastaveniu toku peňazí z Bruselu.
Hlavné výhrady Progresívneho Slovenska:
- Ohrozenie dotácií: Riziko straty akreditácie PPA a následné nevyplatenie platieb poľnohospodárom.
- Personálne čistky: Kritika nominácií vedenia agentúry pod taktovkou Richarda Takáča.
- Informačné vákuum: Opozícia žiada jasné vysvetlenie podozrení, ktoré sa okolo PPA v posledných týždňoch nahromadili.
Mimoriadna schôdza alebo odvolávanie
PS vníma mimoriadnu schôdzu ako poslednú šancu pre ministra, aby situáciu vysvetlil pred celým plénom parlamentu. Ak sa však schôdzu nepodarí otvoriť, opozícia pristúpi k najtvrdšiemu parlamentnému nástroju – návrhu na vyslovenie nedôvery členovi vlády. „Kým minister Takáč neskončí, tak sa táto situácia neskončí,“ zdôraznila Zuzana Mesterová s tým, že poľnohospodári v apríli 2026 čelia neúnosnej neistote.
Možné scenáre politického vývoja:
- Scenár A: Koalícia schôdzu otvorí a Richard Takáč bude čeliť otázkam o auditoch z Bruselu.
- Scenár B: Schôdza nebude otvorená (neschválenie programu) a PS podá návrh na odvolanie ministra do 24 hodín.
- Scenár C: Ministerstvo pod tlakom zverejní detaily z auditu, aby upokojilo situáciu v agrorezorte.
Hrozba odvolávania prichádza v čase, keď agrorezort čelí zvýšenému tlaku kvôli prebiehajúcim európskym auditom. Pre Richarda Takáča ide o prvú vážnu skúšku v parlamente, kde bude musieť obhájiť nielen funkčnosť PPA, ale aj stabilitu celého systému vyplácania agrodotácií, od ktorého závisí prežitie tisícov slovenských fariem.