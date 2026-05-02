Používanie sprejov na varenie na prvý pohľad vyzerá ako skvelý spôsob, ako ušetriť kalórie a uľahčiť si prácu v kuchyni. Odborníci a výrobcovia riadu však varujú: tento zvyk je najrýchlejšou cestou k zničeniu vašej obľúbenej nepriľnavej panvice. Produkt, ktorý má zabrániť prilepeniu jedla, totiž pri takomto druhu panvíc spôsobuje presný opak.
Neviditeľný nepriateľ: Lecitín a chemické prísady
Väčšina komerčných sprejov v aerosóle obsahuje okrem samotného oleja aj ďalšie látky, ktoré bežne v kuchyni nenájdete. Ako približuje portál Eating Well, hlavným vinníkom je lecitín – emulgátor (často sójový), ktorý sa v potravinárstve používa bežne. Na nepriľnavom povrchu sa však správa agresívne.
Stephanie Hong z technologického oddelenia spoločnosti Our Place vysvetľuje, že lecitín sa pri zahriatí „prilepí“ na povrch panvice a vytvorí na ňom lepkavý film. Tento nános sa takmer nedá odstrániť bežným umývaním. Postupom času sa na panvici vrství, až kým úplne neznehodnotí jej nepriľnavosť. Výsledkom je, že jedlo sa začne lepiť práve kvôli zvyškom spreja.
Chemické hnacie plyny a nízky bod dymivosti
Okrem lecitínu obsahujú aerosólové spreje aj chemikálie ako bután alebo propán a iné aditíva. Výrobca kuchynských pomôcok Circulon vysvetľuje, že tie majú tendenciu:
- Ničiť povrch: Chemické prísady pri vysokých teplotách degradujú nepriľnavú vrstvu.
- Spôsobovať pripaľovanie: Tieto zmesi majú často nižší bod dymivosti než čistý olej. To znamená, že začnú horieť a karbonizovať skôr, než panvica dosiahne potrebnú teplotu na varenie.
- Znehodnotiť záruku: Výrobca riadu Circulon priamo uvádza, že používanie týchto sprejov môže viesť k strate záruky na produkt.
Lecitín v olejovom spreji môže viesť k oslabeniu nepriľnavosti panvice, varujú odborníci; Foto: Arina P Habich/Shutterstock.com
Pozor si treba dávať aj pri manuálnych rozprašovačoch, do ktorých si olej nalievate sami. Príliš jemné čiastočky čistého oleja sa môžu pri vysokej teplote okamžite „pripiecť“ k povrchu a vytvoriť odolné usadeniny.
Ako variť správne a šetriť riad?
Ak chcete, aby vám nepriľnavá panvica (či už teflónová alebo keramická) slúžila roky, držte sa týchto rád od odborníkov:
- Zabudnite na aerosól: Používajte klasické tekuté oleje z fľaše.
- Vyberajte vysoký bod dymivosti: Ideálny je avokádový, repkový alebo hroznový olej. Maslo či margarín sú prijateľné, ale pozor na ich pripálenie.
- Metóda papierovej utierky: Ak chcete použiť minimum tuku, kvapnite olej na panvicu a rozotrite ho papierovou utierkou. Vytvoríte tak tenký a bezpečný film.
- Nikdy na sucho: Panvicu nedávajte na silný oheň prázdnu. Vždy na ňu dajte aspoň malé množstvo tuku alebo tekutiny, aby ste zabránili prehriatiu a degradácii povrchu.