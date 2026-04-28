Slovenské zdravotníctvo čelí ostrej kritike za nekontrolovaný nárast platieb v ambulanciách. Opozičné strany KDH a hnutie Slovensko v utorok 28. apríla 2026 vyzvali ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD), aby okamžite zakročil proti „poplatkovému eldorádu“. Podľa odhadov pacienti ročne zaplatia v ambulanciách až pol miliardy eur, čo mnohí považujú za porušovanie ústavného práva na bezplatnú starostlivosť.
Pol miliardy z vreciek pacientov
Poslanec za KDH Peter Stachura upozornil, že bremeno financovania ambulancií sa čoraz viac presúva na plecia chorých. Kritizoval pasivitu zdravotných poisťovní aj nedostatočné kompetencie vyšších územných celkov (VÚC). „Poisťovne sú ticho a de facto im to vyhovuje, lebo sa nemusia naťahovať s poskytovateľmi,“ skonštatoval Stachura. KDH preto plánuje predložiť zákon, ktorý má neoprávnené poplatky definitívne zastaviť.
Hlavné problémy pri kontrole poplatkov:
- Vágna legislatíva: Aktuálne zákony nejasne definujú, za čo si lekár môže a nemôže pýtať peniaze.
- Slabé kompetencie VÚC: Samosprávne kraje nemajú dostatok ľudí ani zdrojov na kontrolu cenníkov v tisíckach ambulancií.
- Pasivita poisťovní: Chýbajúci tlak na poskytovateľov, aby dodržiavali zmluvné podmienky bez dodatočných doplatkov od pacientov.
Systémové zlyhanie a volanie po maximálnych lehotách
Bývalý minister zdravotníctva Marek Krajčí (hnutie Slovensko) označil situáciu za bezprecedentnú. Podľa neho nejde o náhodné pochybenia, ale o systémové zlyhanie štátu. Okrem poplatkov navrhuje riešiť aj nedostupnosť špecialistov zavedením maximálnych čakacích lehôt. Ak poisťovňa nevie nájsť termín v stanovenej dobe, mala by podľa Krajčího povinne preplatiť vyšetrenie aj u nezmluvného lekára.
Požiadavky hnutia Slovensko voči ministrovi Šaškovi (apríl 2026):
- Maximálne čakacie doby: Jasne stanovený limit na vyšetrenie u špecialistu.
- Preplácanie u nezmluvných lekárov: Ak zlyhá sieť poisťovne, pacient nesmie trpieť finančne ani časovo.
- Riešenie podfinancovania: Navýšenie platieb pre kriticky poddimenzované špecializované ambulancie.
Ombudsman žiada jasné pravidlá
Kritiku politikov potvrdzuje aj mimoriadna správa verejného ochrancu práv Róberta Dobrovodského. Ten zákonodarcom odkázal, že štát má len dve férové cesty: buď poplatky úplne zakázať s minimom výnimiek, alebo ich pripustiť s presne stanovenými stropmi. Rezort zdravotníctva už podľa ombudsmana prisľúbil nápravu, no pacienti v apríli 2026 stále čakajú na konkrétne znenie nových pravidiel.
Opozičný poslanec za PS Oskar Dvořák poukázal v súvislosti s poplatkami na dve riešenia. Prvým je poplatky efektívne zakázať, dofinancovať ambulancie a zákaz následne vynucovať. Druhým riešením je, aby mali poplatky jasné pravidlá a hranice. V tomto prípade by podľa Dvořáka nemali poplatky platiť napríklad ohrozené skupiny ľudí, ako sú seniori či jednorodičia. Poslanec zároveň vyzval Šaška, aby predstavil termín, kedy bude legislatívne schválená regulácia poplatkov a ochrana tých najzraniteľnejších. „Ak to nespravíte, tak pacienti nebudú chodiť k doktorovi do ambulancie, ale budú si volať sanitky a chodiť na urgentné príjmy a budú nám predražovať a skomplikovávať tento systém,“ skonštatoval Dvořák.
Chaos v ambulanciách sa stal jednou z najpálčivejších tém slovenskej politiky. Kým ministerstvo pripravuje legislatívne zmeny, opozícia zvyšuje tlak a hrozí vlastnými návrhmi zákonov. Výsledok tohto súboja určí, či „bezplatné zdravotníctvo“ zostane na Slovensku len ústavným mýtom, alebo sa vráti do reálnej praxe.