Ceny pohonných látok na slovenských čerpacích staniciach opäť vyvolávajú politické vášne. Opozičný poslanec Július Jakab (hnutie Slovensko) v utorok upozornil, že napriek obnoveniu dodávok ruskej ropy cez ropovod Družba tankujú Slováci najdrahšie v celom regióne. Podľa jeho slov sa tak definitívne rozpadá mýtus o výhodnosti ruskej suroviny pre bežných občanov.
Drahý benzín aj nafta: Slovensko na čele rebríčka
Aktuálne cenové porovnanie ukazuje výrazné rozdiely medzi Slovenskom a jeho susedmi. Kým v Poľsku či Maďarsku motoristi profitujú z nižších cien, na slovenských pumpách svietia hodnoty, ktoré podľa opozície nezodpovedajú deklarovaným výhodám spracovania ruskej ropy. „Ľudia na Slovensku nikdy žiadnu lacnú ruskú ropu nepocítili – práve naopak, po jej návrate opäť tankujeme najdrahšie v okolí,“ vyhlásil Július Jakab.
|Krajina
|Nafta (liter)
|Benzín (liter)
|Slovensko
|1,80 €
|1,71 €
|Maďarsko
|1,68 €
|1,62 €
|Poľsko
|1,64 €
|1,45 €
Mýtus o lacnej rope a alternatívne zdroje
Jakab tvrdí, že historické dáta usvedčujú premiéra Roberta Fica zo zavádzania. Jediným obdobím, keď bolo Slovensko konkurencieschopné, malo byť spracovávanie neruskej ropy z Nórska, Saudskej Arábie či Kazachstanu. Podľa hnutia Slovensko vláda kryje zisky rafinérie a oligarchov namiesto toho, aby výhody lacnejšieho nákupu suroviny preniesla na koncových spotrebiteľov.
Požiadavky hnutia Slovensko voči vláde (apríl 2026):
- Kontrola marží: Zavedenie prísneho dohľadu nad maržami pri spracovaní ruskej ropy v Slovnafte.
- Zdanenie ziskov: Mimoriadne zdanenie profitu plynúceho z cenového rozdielu medzi ruskou a svetovou ropou.
- Konkurencia: Podpora diverzifikácie a reálnej konkurencie pri dovoze palív.
- Pomoc ľuďom: Presmerovanie výnosov z daní späť k občanom na kompenzáciu vysokých cien.
Kým vládna koalícia dlhodobo argumentuje, že ruská ropa je pre energetickú bezpečnosť a stabilitu Slovenska nevyhnutná, opozičná kritika v apríli 2026 jasne mieri na peňaženky motoristov. Otázka, prečo sú ceny v krajinách spracovávajúcich zmes typu Brent (Poľsko) nižšie ako u nás, zostáva hlavnou témou politického súboja o energetickú politiku štátu.