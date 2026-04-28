Ceny pohonných látok na slovenských čerpacích staniciach opäť vyvolávajú politické vášne. Opozičný poslanec Július Jakab (hnutie Slovensko) v utorok upozornil, že napriek obnoveniu dodávok ruskej ropy cez ropovod Družba tankujú Slováci najdrahšie v celom regióne. Podľa jeho slov sa tak definitívne rozpadá mýtus o výhodnosti ruskej suroviny pre bežných občanov.

Drahý benzín aj nafta: Slovensko na čele rebríčka

Aktuálne cenové porovnanie ukazuje výrazné rozdiely medzi Slovenskom a jeho susedmi. Kým v Poľsku či Maďarsku motoristi profitujú z nižších cien, na slovenských pumpách svietia hodnoty, ktoré podľa opozície nezodpovedajú deklarovaným výhodám spracovania ruskej ropy. „Ľudia na Slovensku nikdy žiadnu lacnú ruskú ropu nepocítili – práve naopak, po jej návrate opäť tankujeme najdrahšie v okolí,“ vyhlásil Július Jakab.

Krajina Nafta (liter) Benzín (liter)
Slovensko 1,80 € 1,71 €
Maďarsko 1,68 € 1,62 €
Poľsko 1,64 € 1,45 €

Mýtus o lacnej rope a alternatívne zdroje

Jakab tvrdí, že historické dáta usvedčujú premiéra Roberta Fica zo zavádzania. Jediným obdobím, keď bolo Slovensko konkurencieschopné, malo byť spracovávanie neruskej ropy z Nórska, Saudskej Arábie či Kazachstanu. Podľa hnutia Slovensko vláda kryje zisky rafinérie a oligarchov namiesto toho, aby výhody lacnejšieho nákupu suroviny preniesla na koncových spotrebiteľov.

Požiadavky hnutia Slovensko voči vláde (apríl 2026):

  • Kontrola marží: Zavedenie prísneho dohľadu nad maržami pri spracovaní ruskej ropy v Slovnafte.
  • Zdanenie ziskov: Mimoriadne zdanenie profitu plynúceho z cenového rozdielu medzi ruskou a svetovou ropou.
  • Konkurencia: Podpora diverzifikácie a reálnej konkurencie pri dovoze palív.
  • Pomoc ľuďom: Presmerovanie výnosov z daní späť k občanom na kompenzáciu vysokých cien.

Kým vládna koalícia dlhodobo argumentuje, že ruská ropa je pre energetickú bezpečnosť a stabilitu Slovenska nevyhnutná, opozičná kritika v apríli 2026 jasne mieri na peňaženky motoristov. Otázka, prečo sú ceny v krajinách spracovávajúcich zmes typu Brent (Poľsko) nižšie ako u nás, zostáva hlavnou témou politického súboja o energetickú politiku štátu.