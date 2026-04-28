Analýza globálnej siete GeoSentinel odhalila rozsiahle prepuknutie vírusu chikungunya (CHIKV) na Kube v období od septembra 2025 do januára 2026. Tento nárast prípadov u navrátilcov podčiarkuje dôležitosť zdravotníckych opatrení pri cestovaní a schopnosť vírusov rýchlo prekračovať hranice kontinentov.
Nakazených našli najmä v Španielsku a Nemecku
Sieť GeoSentinel, ktorá združuje špecializované kliniky tropickej medicíny na šiestich kontinentoch, zaznamenala v sledovanom období 111 prípadov vírusu chikungunya u cestovateľov z 13 rôznych krajín. Všetci sa pritom vrátili z Kuby. Väčšina týchto prípadov (približne 55 %) boli ženy, pričom priemerný vek pacientov bol 53 rokov, približuje portál Eurosurveillance.
Väčšinu nakazených vírusom chikungunya tvorili ženy. Cestovatelia si vírus „nosia" domov z Kuby;
Zaujímavým zistením je zloženie cestovateľov:
- 49,6 % tvorili bežní turisti.
- 34,3 % cestovalo za účelom návštevy priateľov a príbuzných.
- Priemerná dĺžka pobytu na Kube bola 20,5 dňa.
Najviac prípadov nahlásilo Španielsko (50) a Nemecko (29). Alarmujúcim faktom je, že iba 8,2 % cestovateľov absolvovalo pred cestou odbornú lekársku konzultáciu, čo naznačuje nízke povedomie o rizikách v tejto karibskej destinácii.
Riziko ďalšieho šírenia
Analýza ukázala, že až 64,2 % cestovateľov bolo v čase spiatočnej cesty pravdepodobne vo viremickej fáze (vírus bol prítomný v ich krvi). To znamená, že ak by ich po návrate domov do oblastí s výskytom komárov druhu Aedes (napríklad v južnej Európe) uštipli miestne komáre, mohlo by dôjsť k lokálnemu prenosu ochorenia.
Väčšina pacientov (viac ako 83 %) pocítila prvé príznaky ako typicky vysoká horúčka a silné bolesti kĺbov ešte počas pobytu na Kube alebo pri ceste domov. Hoci ochorenie býva veľmi bolestivé, 96,4 % prípadov sa dalo vyriešiť ambulantne.
Poznáte príznaky?
Pri víruse chikungunya sa často dostavuje paralyzujúca bolesť kĺbov;
Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) upozorňuje, že chikungunya sa často zamieňa s inými tropickými chorobami, ako sú dengue alebo vírus Zika. Majú totiž veľmi podobné príznaky, čo sťažuje presné určenie počtu nakazených v zasiahnutých oblastiach. Kľúčovým rozdielom je však intenzita bolesti kĺbov. Tá býva pri chikungunyi často až paralyzujúca a môže pretrvávať týždne, mesiace, v ojedinelých prípadoch až roky.
Hoci väčšina pacientov sa plne zotaví, WHO varuje pred rizikovými skupinami a komplikáciami:
- Rizikové skupiny: Ťažký priebeh hrozí najmä novorodencom nakazeným počas pôrodu a starším ľuďom s pridruženými zdravotnými problémami.
- Komplikácie: Ojedinele sa môžu vyskytnúť vážne postihnutia očí, srdca alebo nervového systému.
- Liečba: Neexistuje žiadne špecifické antivirotikum. Liečba je zameraná výhradne na zmierňovanie príznakov (horúčky a bolesti) pomocou bežných analgetík, ako je paracetamol.
- Imunita: Dobrou správou je, že po prekonaní infekcie získava človek podľa dostupných dôkazov pravdepodobne doživotnú imunitu.
Ako sa vírus prenáša?
Kľúčovú úlohu pri šírení ochorenia zohrávajú infikované samičky komárov, najmä druhy Aedes aegypti (komár egyptský) a Aedes albopictus (komár tigrovaný). Tieto druhy sú známe tým, že okrem chikungunye prenášajú aj horúčku dengue a vírus Zika. Na rozdiel od mnohých iných druhov komárov, tieto útočia primárne počas denného svetla. Druh Aedes aegypti je navyše mimoriadne prispôsobivý. Potravu si hľadá v exteriéroch, ale bežne preniká aj do vnútorných priestorov domov.
Kľúčovú úlohu pri šírení ochorenia chikungunya zohrávajú infikované samičky komárov;
Mechanizmus prenosu prebieha v niekoľkých krokoch, ktoré vysvetľujú, prečo sú cestovatelia s vírusom v krvi rizikoví:
- Nasatie vírusu: Keď zdravý komár uštipne človeka, ktorému v krvi koluje vírus (viremická fáza), nasaje ho spolu s krvou.
- Replikácia v komárovi: Vírus sa v tele komára niekoľko dní množí, až kým neprenikne do jeho slinných žliaz.
- Nová infekcia: Pri ďalšom uštipnutí komár vypustí infikované sliny do nového hostiteľa, čím prenesie nákazu.
- Zacyklenie prenosu: V tele novo nakazeného človeka dosiahne vírus opäť vysokú koncentráciu. V tomto bode sa človek stáva zdrojom nákazy pre ďalšie zdravé komáre, čím sa celý cyklus prenosu udržiava v chode.
Aktuálne sú vo svete schválené dve vakcíny proti vírusu chikungunya, ktoré už získali regulačné povolenia v niekoľkých krajinách. WHO a externí experti momentálne prehodnocujú údaje z testovania a praxe, aby mohli vydať globálne odporúčania pre ich širšie použitie. Zatiaľ však vakcinácia nie je celoplošne dostupná, a preto zostáva primárnou ochranou dôsledná prevencia pred uštipnutím komármi.