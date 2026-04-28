Napätie medzi Kyjevom a Tel Avivom v utorok 28. apríla 2026 prudko eskalovalo. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj obvinil Izrael z prijímania dodávok obilia, ktoré Rusko podľa jeho slov ukradlo na okupovaných ukrajinských územiach. Kyjev v reakcii pripravuje balík sankcií, ktorý zasiahne prepravcov aj konkrétne firmy profitujúce z tohto nelegálneho obchodu.
Zelenskyj: Izrael nemôže nemať prehľad
Ukrajinský prezident na sociálnej sieti X informoval o konkrétnom plavidle, ktoré v týchto hodinách kotví v izraelskom prístave a pripravuje sa na vyloženie nákladu. „Toto nie je a nemôže byť legálny obchod. Izraelským úradom nemôže chýbať prehľad o tom, aké lode prichádzajú do jeho prístavov a aký tovar vezú,“ zdôraznil Volodymyr Zelenskyj. Podľa Kyjeva ide o systematický ruský model predaja ulúpených agrokomodít, ktorý porušuje medzinárodné právo aj legislatívu samotného štátu Izrael.
Mechanizmus nelegálneho obchodu podľa ukrajinskej strany:
- Zhabanie: Rusko systematicky berie obilie z okupovanej poľnohospodárskej pôdy na východe a juhu Ukrajiny.
- Transport: Plavidlá využívajú nejasné trasy a vypínajú sledovacie systémy, aby zamaskovali pôvod tovaru.
- Predaj: Obilie končí na trhoch krajín, ktoré sú ochotné akceptovať pochybnú dokumentáciu výmenou za nižšiu cenu.
Odveta v podobe sankcií
Keďže diplomatické kroky Kyjeva nateraz zlyhali, Ukrajina prechádza k represívnym opatreniam. Na základe informácií od spravodajských služieb pripravuje vláda balík sankcií, ktorý sa bude týkať nielen lodiarov, ale aj koncových príjemcov a sprostredkovateľov. Ukrajina chce zároveň tlačiť na Európsku úniu, aby tieto osoby zaradila na európske sankčné zoznamy.
Plánovaná odozva Ukrajiny (apríl 2026):
- Fyzické osoby: Sankcionovanie manažérov a vlastníkov prepravných spoločností.
- Právnické osoby: Postih pre firmy, ktoré nákup kradnutého obilia realizujú alebo financujú.
- Medzinárodná koordinácia: Spolupráca s partnermi v EÚ na zablokovaní prístupu k majetku a trhom pre zainteresované subjekty.
Izraelské úrady sa k obvineniam nateraz oficiálne nevyjadrili. Incident však prichádza v citlivom období, kedy sa vzťahy medzi oboma krajinami snažia nájsť rovnováhu uprostred prebiehajúcich konfliktov na Blízkom východe aj na Ukrajine. Zelenskyj jasne signalizoval, že v otázke ochrany ukrajinského národného bohatstva nebude tolerovať žiadne kompromisy, ani u svojich diplomatických partnerov.