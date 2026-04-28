Nová éra maďarsko-slovenských vzťahov sa začína črtať ešte pred oficiálnym vymenovaním novej vlády v Budapešti. Dezignovaný maďarský premiér Péter Magyar v utorok 28. apríla 2026 prijal predsedu slovenskej mimoparlamentnej strany Maďarská aliancia Lászlóa Gubíka. Hlavnými témami stretnutia boli Benešove dekréty, ochrana práv krajanov na „Hornej zemi“ a radikálna zmena vo financovaní maďarských inštitúcií na Slovensku.
Stopka pre propagandu Fideszu a audity financií
Líder strany Tisza vyslal jasný signál smerom k doterajšiemu systému podpory maďarských menšín. Péter Magyar oznámil, že jeho vláda nebude tolerovať zneužívanie maďarských štátnych peňazí na politické ciele Viktora Orbána. „Nebudeme akceptovať, aby maďarské médiá na Slovensku, ktoré fungujú s podporou z týchto zdrojov, šírili propagandu strany Fidesz,“ vyhlásil Magyar. Zároveň avizoval hĺbkovú kontrolu využívania prostriedkov zasielaných z Budapešti za posledné desaťročie.
Kľúčové zmeny v politike strany Tisza voči krajanom:
- Transparentnosť: Zavedenie prísnych pravidiel pre efektívne využívanie finančnej pomoci.
- Audity: Preverenie tokov peňazí z Maďarska na Slovensko za posledných 10 rokov.
- Odmilitarizovanie médií: Ukončenie vplyvu Fideszu v menšinových periodikách a portáloch.
Kritika slovenskej legislatívy a letná návšteva
Magyar počas rokovania s Lászlóom Gubíkom otvoril aj citlivé témy, ktoré dlhodobo zaťažujú vzájomné vzťahy. Ostro skritizoval slovenskú legislatívu súvisiacu s kritikou Benešových dekrétov a vyvlastňovanie pozemkov bez odškodnenia. Podľa neho sú tieto postupy v rozpore so základnými hodnotami Európskej únie. Budúci premiér zdôraznil, že hoci chce posilňovať slovensko-maďarské vzťahy, ochrana práv krajanov zostane prioritou.
Body programu budúcej slovensko-maďarskej agendy (apríl 2026):
- Benešove dekréty: Snaha o zmenu slovenskej legislatívy hroziacej väzením za ich kritiku.
- Pozemkové právo: Riešenie sporov o zabratie pôdy občanom maďarskej národnosti.
- Diplomatická cesta: Péter Magyar prijal pozvanie na návštevu Slovenska, ktorú plánuje uskutočniť počas leta 2026.
Stretnutie Magyara s Gubíkom potvrdilo, že po víťazstve strany Tisza sa v Budapešti mení rétorika aj metodika. Kým predošlá vláda stavala na ideologickom spojenectve, Magyarov kabinet sa mieni sústrediť na transparentnosť a právnu ochranu menšiny. Slovenský premiér Robert Fico tak bude musieť v najbližších mesiacoch čeliť partnerovi, ktorý kombinuje asertívnu národnú politiku s proeurópskym dôrazom na právny štát.