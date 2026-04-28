Policajná akcia s krycím názvom „Cesty“ naberá na intenzite. Príslušníci Úradu boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK) v rámci utorkového zásahu na strednom Slovensku vnikli aj do priestorov obecného úradu. Elitná protikorupčná jednotka tu zaisťuje kľúčové dokumenty v súvislosti s podozrením na miliónové podvody s eurofondami.
Razia na obecnom úrade
Hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek potvrdil, že operatívna činnosť sa presunula do administratívnych priestorov samosprávy. „Súčasťou realizácie je aj prehliadka iných priestorov, konkrétne priestorov obecného úradu, a to za účelom zabezpečenia ďalších dôkazov dôležitých pre trestné konanie,“ uviedol Hájek. Polícia sa zameriava na listinné dôkazy a digitálne stopy, ktoré by mohli potvrdiť nelegálne narábanie s financiami Európskej únie.
Aktuálny priebeh akcie „Cesty“ (apríl 2026):
- Zaisťovanie dôkazov: Prehliadky kancelárií, archívov a serverov na obecnom úrade.
- Rozsah kriminality: Predbežná škoda je vyčíslená na viac ako 1 000 000 eur.
- Procesné úkony: Výsluchy svedkov a zadržiavanie techniky dôležitej pre vyšetrovanie.
Ďalšie kroky vyšetrovateľov
Zásah protikorupčnej jednotky ÚBOK na strednom Slovensku nekončí len prehliadkami. Polícia avizuje, že na základe dnes získaných materiálov budú nasledovať ďalšie zákonné postupy. Očakáva sa, že po vyhodnotení zaistených dôkazov dôjde k vznášaniu obvinení konkrétnym osobám, ktoré mali mať na starosti projektovú dokumentáciu a schvaľovacie procesy sporných eurofondov.
Čo bude nasledovať v kauze:
- Analýza zaistených materiálov: Znalecké skúmanie účtovníctva a zmlúv.
- Obvinenia: Možné zadržanie podozrivých osôb a subjektov zapojených do schémy.
- Informovanie verejnosti: Oficiálne stanovisko PPZ po ukončení neodkladných úkonov.
Akcia „Cesty“ poukazuje na odhodlanie elitných zložiek kontrolovať čerpanie verejných prostriedkov v regiónoch. Prehliadka obecného úradu naznačuje, že podozrenia siahajú priamo do štruktúr miestnej samosprávy. Verejnosť nateraz čaká na správu, ktoré konkrétne obce a funkcionári sú do vyšetrovania zapojení.