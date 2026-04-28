Vysoká predstaviteľka EÚ pre zahraničné veci Kaja Kallasová varovala krajiny juhovýchodnej Ázie pred prehlbovaním energetickej závislosti od Moskvy. V utorok 28. apríla 2026 v Bruneji zdôraznila, že nákupom ruskej ropy tieto štáty priamo financujú vojenskú agresiu na Ukrajine, zatiaľ čo Rusko profituje z globálnej energetickej krízy vyvolanej konfliktom na Blízkom východe.
Ruské zisky z energetického chaosu
Podľa Kaji Kallasovej Moskva strategicky využíva prebiehajúcu americko-izraelskú vojnu proti Iránu. Tento konflikt ochromil dopravu v Hormuzskom prielive, čo viedlo k prudkému nedostatku palív na svetových trhoch. „Príjmy z ropy sú príjmy, ktoré Rusko používa na financovanie vojny. Chceme, aby táto vojna skončila,“ uviedla šéfka diplomacie EÚ po stretnutí s ministrami združenia ASEAN.
Prečo je Hormuzský prieliv kľúčový pre svetovú stabilitu:
- Ropa: Prechádza ním približne 20 % (pätina) svetových dodávok.
- Zemný plyn: Cez prieliv prúdi takmer 25 % (štvrtina) svetovo obchodovaného skvapalneného plynu (LNG).
- Alternatíva: Po jeho zablokovaní sa krajiny ASEAN (Vietnam, Thajsko, Filipíny, Indonézia) čoraz viac obracajú na Rusko ako na náhradného dodávateľa.
Tlak na diverzifikáciu a nové sankcie
Európska únia tento mesiac (apríl 2026) ešte viac pritvrdila a schválila ďalší balík sankcií, ktorý sprísňuje obmedzenia na obchod s ruskou ropou. Kallasová preto apeluje na ázijských partnerov, aby hľadali zdroje inde. Hoci nešpecifikovala, či bola téma oficiálne nastolená počas bilaterálnych rokovaní, tlak Bruselu na diplomatickú a ekonomickú izoláciu Moskvy v regióne juhovýchodnej Ázie rastie.
Hlavné výzvy pre región ASEAN:
- Energetický hlad: Rýchlo rastúce ekonomiky juhovýchodnej Ázie potrebujú stabilné a lacné dodávky.
- Geopolitický tlak: EÚ presadzuje diverzifikáciu zdrojov v čase, keď Rusko ponúka ropu s výraznými zľavami.
- Financovanie vojny: Brusel varuje, že krátkodobý ekonomický zisk z lacnej ruskej ropy predlžuje konflikt na Ukrajine.
Výzva Kaji Kallasovej prichádza v čase, keď sa viaceré krajiny regiónu ASEAN snažia vybalansovať svoje národné záujmy s medzinárodným tlakom na dodržiavanie sankcií. Úspech európskej diplomatickej ofenzívy v apríli 2026 bude závisieť najmä od toho, či trh dokáže ponúknuť ázijským ekonomikám životaschopnú alternatívu k ruským surovinám.