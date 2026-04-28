Fyzický útok na nezaradeného poslanca Národnej rady SR a primátora Kežmarku Jána Ferenčáka rozvíril diskusiu o bezpečnosti ústavných činiteľov. Hoci premiér Robert Fico v pondelok avizoval pridelenie štátnej ochrany, Ministerstvo vnútra (MV) SR v utorok 28. apríla 2026 potvrdilo, že poslanec nateraz osobnú ochranku nemá.
Útok pred zrakom dcéry a policajné vyšetrovanie
K incidentu došlo počas uplynulého víkendu (26. apríla 2026). Poslanec Ján Ferenčák v diskusnej relácii opísal šokujúce detaily napadnutia, pri ktorom ho útočník udrel do hlavy priamo v prítomnosti jeho dcéry. Prešovská krajská polícia reagovala okamžite a kežmarský vyšetrovateľ už začal trestné stíhanie. „V prípade sa vedie stíhanie pre prečin útoku na verejného činiteľa a výtržníctvo,“ potvrdila polícia.
Kľúčové fakty o incidente:
- Dátum útoku: Nedeľa 26. apríla 2026.
- Právna kvalifikácia: Útok na verejného činiteľa v súbehu s výtržníctvom.
- Lokalita: Vyšetrovanie vedie okresné riaditeľstvo v Kežmarku.
Otázka štátnej ochrany zostáva otvorená
Predseda vlády Robert Fico vyjadril znepokojenie nad bezpečnosťou poslanca a zdôraznil, že Ferenčák by mal dostať ochranu, aby sa predišlo podobným incidentom v budúcnosti. Rezort vnútra pod vedením Matúša Šutaja Eštoka však zatiaľ k definitívnemu kroku nepristúpil. „Uvedená vec je v štádiu riešenia,“ uviedol pre TASR hovorca ministerstva Matej Neumann s tým, že ochrana Úradom pre ochranu ústavných činiteľov aktuálne poskytovaná nie je.
Proces pridelenia ochrany ústavnému činiteľovi:
- Analýza hrozieb: Úrad pre ochranu ústavných činiteľov vyhodnocuje mieru rizika a opodstatnenosť žiadosti.
- Rozhodnutie ministra: O pridelení ochrany osobám, ktorým nevyplýva zo zákona automaticky, rozhoduje minister vnútra.
- Rozsah opatrení: Môže ísť o trvalú osobnú ochranu, občasný dozor alebo ochranu obydlia.
Prípad Jána Ferenčáka opätovne otvára tému rastúcej agresivity voči voleným zástupcom v slovenskej spoločnosti v apríli 2026. Kým polícia pátra po motíve a páchateľovi útoku, politické špičky čakajú na rozhodnutie bezpečnostných zložiek o tom, či bude nezaradený poslanec chránený štátom, alebo zostane bez ochranky.