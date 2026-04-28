Minister pôdohospodárstva Richard Takáč (Smer-SD) v utorok 28. apríla 2026 ostro skritizoval postup Európskej komisie (EK) aj slovenskej opozície v kauze Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA). Podľa ministra existuje zásadný rozpor medzi oficiálnym listom z Bruselu a zmätočnou tlačovou správou EK, ktorú mala zapríčiniť chyba úradníkov. Takáč zároveň avizuje trestnoprávne kroky voči politikom z Progresívneho Slovenska (PS).
„Škriatok“ v Bruseli a cesta do centra EÚ
Minister Richard Takáč vysvetlil, že stanovisko EK, ktoré preniklo na verejnosť, nezodpovedá obsahu auditu, ktorý má rezort k dispozícii v slovenskom jazyku od štvrtka 23. apríla. „Generálna riaditeľka DG AGRI prisľúbila nápravu. Tvrdia, že sa udial nejaký škriatok. Je rozdiel v tom, čo máme v samotnom audite a tým, čo bolo v tlačovej správe EK,“ spresnil minister s tým, že Brusel vydá nové, opravené stanovisko.
Plánované kroky rezortu pôdohospodárstva:
- Zahraničná cesta: Vo štvrtok 30. apríla 2026 odchádzajú experti z PPA a MPRV do Bruselu na priame konzultácie.
- Vysvetľovanie nálezov: Minister trvá na tom, že zistenia EK nie sú korupčné ani systémové.
- Lehota na reakciu: Slovensko má zákonné dva mesiace na oficiálne vyjadrenie k výsledkom auditu.
Únik informácií a trestné oznámenia
Za mimoriadne znepokojujúce považuje Takáč to, že opozičné strany PS a SaS disponovali informáciami o liste skôr ako samotné ministerstvo. Minister naznačil, že úniky informácií z prostredia európskych inštitúcií priamo k opozičným poslancom sú „za čiarou“ a rezort aktuálne pripravuje právne kroky v trestnoprávnej rovine.
Sporné momenty podľa agroministra:
- Predčasné informácie: Poslanec Alojz Hlina (SaS) informoval o príchode listu v reálnom čase počas svojej tlačovej konferencie.
- Citovanie živého spisu: Opozícia podľa Takáča citovala dôverné informácie z prebiehajúceho auditu, čo pravidlá EK zakazujú.
- Transparentnosť: Minister vyhlásil, že keby mu to nariadenia dovoľovali, zverejnil by detaily, ktoré by ukázali, že v audite „nič nie je“.
SaS: Takáč zahmlieva vážnu situáciu
Podľa opozičnej strany SaS sa Richard Takáč na tlačovej besede opäť pokúsil zahmlievať mimoriadne vážnu situáciu okolo PPA, spochybňovať fakty a tváriť sa, že problém neexistuje. SaS upozornila, že v hre sú stovky miliónov eur pre slovenských poľnohospodárov a minister pôdohospodárstva namiesto odpovedí len útočí na všetkých naokolo.
Hlina zdôraznil, že agrominister ani v utorok nevyvrátil podstatu zistení EK, len sa snažil spochybňovať význam dokumentov a tváriť sa, že nikto ničomu nerozumie. „Pán minister znovu rozporoval, čo mu prišlo a čo mu vraj neprišlo. Ale slovo request v angličtine má úplne jasný význam. Európska komisia od Slovenska niečo žiada, nie je to zdvorilostný pozdrav. Situácia je vážna a minister ju nemôže odbiť tým, že všetci klamú a nikto tomu nerozumie,“ zdôraznil Hlina.