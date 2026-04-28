Podpredseda Národnej rady SR Tibor Gašpar (Smer-SD) v utorok 28. apríla rázne odmietol obvinenia z politických čistiek. Reagoval tak na slová lídra opozície Michala Šimečku (PS) ohľadom preverovania občianskeho združenia Projekt Fórum. Podľa Gašpara nie je vyšetrovanie pomstou, ale legitímnou reakciou na zistenia auditov, ktoré naznačujú spáchanie subvenčného podvodu.
Gašpar: Je to obrana zamlčiavaním faktov
Podľa Tibora Gašpara sa rodina Šimečkovcov snaží odviesť pozornosť od podstaty problému. „Rodine Šimečkovcov napadlo, že najlepšie je brániť sa tak, že verejnosti budú zamlčiavať, že je tu subvenčný podvod, ale budú hovoriť, že je tu politická objednávka,“ uviedol podpredseda parlamentu. Zdôraznil, že ani on, ani premiér Robert Fico v tejto veci trestné oznámenie nepodali, ale orgány činné v trestnom konaní konajú na základe zákonných postupov.
Hlavné body Gašparovej argumentácie:
- Podozrenie zo subvenčného podvodu: Audity mali odhaliť nezrovnalosti v nakladaní s dotáciami.
- Finančné toky: Gašpar poukazuje na transakcie medzi predsedom PS a združením jeho matky.
- Zákonnosť postupu: Odmieta vplyv politikov na prácu vyšetrovateľov a KÚFS.
Spor o kompetencie KÚFS
Do prípadu vstúpila aj Nadácia Zastavme korupciu, ktorá tvrdí, že Kriminálny úrad finančnej správy (KÚFS) prekročil svoje kompetencie pri preverovaní mimovládok. Finančná správa tieto tvrdenia označila za skreslené. Gašpar v tejto súvislosti naznačil, že Šimečkova „panika“ môže prameniť z toho, že vyšetrovanie sa blíži ku koncu a môže ukázať, kto bol skutočným užívateľom výhod z finančných prostriedkov.
Argumenty v kauze Projekt Fórum (apríl 2026):
- Michal Šimečka: Hovorí o pôžičke 5 200 eur, ktorú združeniu poskytol a vrátení 5 000 eur, čo považuje za bežnú operáciu.
- Tibor Gašpar: Tvrdí, že tieto transakcie sú v rámci vyšetrovania podvodu podozrivé.
- Nadácia Zastavme korupciu: Avizuje právne kroky proti postupu KÚFS.
Zatiaľ čo opozícia hovorí o „vlámaní sa“ do účtov a politickej objednávke, koalícia trvá na tom, že štátne orgány len chránia verejné financie. Rozuzlenie prípadu Projekt Fórum v apríli 2026 polarizuje spoločnosť a otvára otázku, kde končí legitímna kontrola dotácií a kde začína politický tlak na rodinných príslušníkov oponentov.