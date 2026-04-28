Banskobystrická samospráva varuje pred zvýšeným nebezpečenstvom v lokalite Urpín. Zásahové tímy Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR tu naďalej monitorujú pohyb niekoľkých medveďov. Situácia je v utorok 28. apríla 2026 o to vážnejšia, že sa oficiálne začala ruja medveďa hnedého, čo zásadne mení správanie šeliem.
Obdobie ruje zvyšuje riziká
Mesto Banská Bystrica apeluje na obyvateľov a návštevníkov obľúbenej lokality Urpín, aby boli mimoriadne obozretní. Počas ruje samce strácajú prirodzenú plachosť, sú agresívnejšie a pri hľadaní medvedíc prekonávajú obrovské vzdialenosti, často aj v blízkosti intravilánov miest. „Odporúčame vyhýbať sa aktivitám v čase svitania, súmraku a počas noci, keď sú medvede najaktívnejšie,“ upozorňuje samospráva na sociálnej sieti.
Základné bezpečnostné odporúčania pre lokalitu Urpín:
- Časová obozretnosť: Obmedzte pohyb v lese skoro ráno, neskoro večer a v noci.
- Terén: Vyhýbajte sa husto zarasteným miestam a neprehľadným húštinám.
- Značené trasy: Držte sa výhradne vyznačených turistických chodníkov.
- Pobytové znaky: Všímajte si čerstvé stopy, trus alebo rozhrabané kmene stromov.
Ako reagovať pri stretnutí
V prípade, že dôjde k priamemu kontaktu s medveďom, odborníci zo Zásahového tímu pre medveďa hnedého radia zachovať rozvahu. Najdôležitejšie je neprovokovať šelmu prudkými pohybmi alebo krikom, ktorý by si mohla vysvetliť ako útok. Ak vás medveď zaregistruje, pomaly cúvajte a udržujte s ním vizuálny kontakt bez toho, aby ste mu hľadeli priamo do očí (čo vníma ako výzvu).
Pravidlá prvej pomoci a bezpečnosti (apríl 2026):
- Neprejavujte strach: Neutekajte, medveď je v behu omnoho rýchlejší ako človek.
- Vzdiaľte sa: Pomaly sa odsuňte z dohľadu šelmy, neotáčajte sa jej chrbtom.
- Pomoc: Pri priamom ohrození alebo zranení okamžite volajte tiesňovú linku 112.
Monitorovanie lokality Urpín pokračuje v sprísnenom režime. Zásahový tím je pripravený v prípade potreby zasiahnuť, ak by sa konkrétne jedince opakovane približovali k obydliam alebo prejavovali známky straty plachosti. Obyvateľom sa odporúča sledovať aktuálne oznamy mesta a brať varovania v tomto kritickom jarnom období vážne.