Geopolitická prestrelka medzi Teheránom a Washingtonom pokračuje aj v čase krehkého prímeria. Námestník iránskeho ministra obrany Réza Taláej-Ník v utorok 28. apríla 2026 vyhlásil, že éra diktátu Spojených štátov skončila. Jeho slová zazneli v momente, keď Biely dom posudzuje nový iránsky mierový návrh, s ktorým však prezident Donald Trump vyjadruje nespokojnosť.
Irán v Kirgizsku: Koniec americkej dominancie
Na zasadnutí ministrov obrany Šanghajskej organizácie pre spoluprácu (SCO) v Kirgizsku vystúpil Réza Taláej-Ník s asertívnym prejavom. Podľa neho musí Washington akceptovať novú realitu a vzdať sa svojich „iracionálnych požiadaviek“ voči nezávislým národom. Irán zároveň využil platformu SCO na ponuku zdieľania svojich vojenských kapacít s ostatnými členskými štátmi, čím demonštroval hľadanie nových strategických spojencov na východe.
Kľúčové body iránskeho postoja v rámci SCO:
- Odmietnutie diktátu: USA podľa Teheránu stratili schopnosť presadzovať svoju politiku globálne.
- Vojenská spolupráca: Ponuka zdieľania obranných technológií s partnermi v Šanghajskej organizácii.
- Nezávislá politika: Zdôraznenie suverenity národov, ktoré odmietajú západný vplyv.
Mierový návrh a jadrový problém
Aktuálne rokovania o ukončení vojny na Blízkom východe narážajú na zásadný rozpor. Irán predložil návrh, ktorý sa primárne zaoberá opätovným otvorením Hormuzského prielivu pre svetový obchod. Podľa agentúry Reuters však prezident Donald Trump nie je s týmto plánom spokojný. Dôvodom je absencia záruk v oblasti iránskeho jadrového programu, ktorý Washington považuje za kľúčovú hrozbu pre svetovú bezpečnosť.
Prekážky k trvalému mieru (apríl 2026):
- Hormuzský prieliv: Irán ponúka uvoľnenie dopravy výmenou za ústupky, ktoré USA považujú za nedostatočné.
- Jadrový program: Washington trvá na prísnej kontrole iránskych jadrových aktivít ako súčasti akejkoľvek dohody.
- Vzájomná nedôvera: Napriek prímeriu zostáva diplomatická komunikácia na bode mrazu.
Vyjadrenia námestníka Taláej-Níka naznačujú, že Irán sa cíti byť v silnejšej vyjednávacej pozícii vďaka podpore v rámci blokov ako SCO. Pre Biely dom však zostáva prioritou jadrová bezpečnosť, čo v apríli 2026 sťažuje dosiahnutie akejkoľvek dohody, ktorá by presahovala rámec dočasného zastavenia bojov.