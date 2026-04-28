Najdlhší diaľničný tunel na Slovensku čaká pravidelná servisná prestávka. Tunel Višňové na úseku D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala bude od pondelka 4. mája 2026 na dva týždne úplne uzatvorený. Národná diaľničná spoločnosť (NDS) počas tohto obdobia zrealizuje komplexnú jarnú údržbu zameranú na čistotu a bezpečnosť technologických systémov.
Harmonogram uzávery a rozsah prác
Proces uzatvárania tunela začne v pondelok 4. mája 2026 v ranných hodinách. Smer na Košice sa pre vodičov uzavrie o 8.00 h, zatiaľ čo rúra smerujúca do Bratislavy zostane prejazdná do 19.00 h. Počas štrnástich dní plánujú diaľničiari vyčistiť takmer 150 000 m² ostenia tunela a prepláchnuť vyše 110 000 m² vozovky.
Kľúčové technické parametre údržby:
- Drenážny systém: Vyčistenie 66 kilometrov rúr odvádzajúcich horninovú vodu.
- Vetranie: Komplexná kontrola a skúšky 150 ventilátorov.
- Technológia: Profylaktické prehliadky všetkých bezpečnostných systémov a simulácie požiarnych scenárov.
Kľúčová koordinácia so Strečnom
Uzávera Višňového je strategicky naplánovaná tak, aby nekolidovala so stavebnými prácami v kritickom úseku pod hradom Strečno. Slovenská správa ciest (SSC) potvrdila, že počas dvoch týždňov, kedy bude doprava presmerovaná na cestu I/18, budú všetky sanačné práce na zosuve zastavené.
Opatrenia na obchádzkovej trase (máj 2026):
- Zastavenie stavbárov: Žiadny pohyb strojov ani robotníkov v Strečnianskej úžine počas uzávery tunela.
- Plynulosť dopravy: Úsek I/18 bude technicky pripravený na prevzatie obojsmernej diaľničnej záťaže.
- Bezpečnosť: Prioritou je eliminácia akýchkoľvek zdržaní na hlavnom cestnom ťahu medzi Žilinou a Martinom.
NDS zdôrazňuje, že jarná údržba je nevyhnutná pre zachovanie stopercentnej funkčnosti požiarneho vetrania a bezpečnosti dopravy. Vodičom sa odporúča sledovať aktuálne dopravné značenie a v čase špičiek počítať s možným zdržaním na trase cez Strečno. Tunel by mal byť v plnej prevádzke opäť v polovici mája 2026.