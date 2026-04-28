Slovenská republika oficiálne napadla európsku legislatívu zameranú na stopku pre ruské energie. Minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) oznámil, že v piatok 24. apríla 2026 Slovensko podalo žalobu na Súdny dvor EÚ. Predmetom sporu je nariadenie o postupnom ukončení dovozu ruského plynu a ropy, ktoré podľa Bratislavy porušuje pravidlá rozhodovania v rámci Únie.
Súboj o kompetencie: Väčšina verzus jednomyseľnosť
Jadrom právneho sporu je spôsob, akým bolo nariadenie v Bruseli schválené. Minister Boris Susko argumentuje, že hoci sa dokument tvári ako opatrenie spoločnej obchodnej politiky (kde stačí kvalifikovaná väčšina), vo svojej podstate ide o bezpečnostné a sankčné rozhodnutie. „Nariadenie bolo schválené kvalifikovanou väčšinou, hoci podľa jeho povahy ide o rozhodnutie so sankčnými prvkami, kde sa vyžaduje jednomyseľnosť členských štátov,“ vysvetlil šéf rezortu spravodlivosti.
Hlavné výhrady Slovenska v žalobe:
- Spochybnenie právneho základu: Zneužitie procesných pravidiel na obídenie práva veta členských štátov.
- Narušenie rovnováhy: Oslabenie postavenia národných vlád pri rozhodovaní o strategických otázkach bezpečnosti.
- Energetická závislosť: Riziko pre krajiny s vysokou mierou závislosti od plynu z východu.
Čas sa kráti: Plyn musí skončiť do jesene 2027
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady zo 26. januára 2026 stanovuje prísne termíny. Dovoz ruského zemného plynu do členských krajín EÚ by sa mal definitívne zastaviť najneskôr do jesene budúceho roka (2027). Slovenská vláda pod vedením Roberta Fica podaním žaloby napĺňa svoje predchádzajúce prísľuby o ochrane národno-štátnych záujmov v oblasti energetiky.
Dopady napadnutého nariadenia (apríl 2026):
- Termín odstávky: Jeseň 2027 pre zemný plyn.
- Ropa: Príprava na úplné ukončenie importu ruskej ropy.
- Právny precedens: Rozhodnutie Súdneho dvora EÚ určí, či Brusel môže v budúcnosti zavádzať energetické embargá bez súhlasu všetkých vlád.
Minister Susko zdôraznil, že žaloba nie je vyhlásením vojny Bruselu, ale „nevyhnutným nástrojom obrany“ princípov EÚ. Ak by Súdny dvor dal Slovensku za pravdu, mohlo by to zásadne zmeniť spôsob, akým Únia prijíma strategické sankčné opatrenia. Do rozhodnutia súdu však zostávajú platné schválené termíny, ktoré nútia slovenské hospodárstvo k urýchlenej diverzifikácii zdrojov.