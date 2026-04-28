Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR dôrazne odmieta tvrdenia opozície o ohrození eurofondov pre farmárov. V reakcii na výzvy hnutia Progresívne Slovensko (PS) na odstúpenie ministra Richarda Takáča rezort v utorok 28. apríla 2026 uviedol, že ide o účelové šírenie paniky. Podľa ministerstva sú platby v bezpečí a komunikácia s Bruselom prebieha odborne a bez politických hier.
Agrorezort: Žiadne platby nie sú ohrozené
Odbor komunikácie MPRV SR označil vyjadrenia predstaviteľov PS za zavádzajúce a dezinformačné. Rezort sa odvoláva na pondelkové rokovanie štátnej tajomníčky s riaditeľkou DG AGRI (Generálne riaditeľstvo pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka) v Luxemburgu. „Opätovne a jednoznačne deklarujeme: žiadne platby pre slovenských poľnohospodárov ani pre rozvoj vidieka nie sú ohrozené,“ podčiarklo ministerstvo vo svojom stanovisku.
Argumenty ministerstva proti tvrdeniam opozície:
- Koordinovaný postup: Európska komisia a slovenská strana podľa rezortu postupujú odborne a v súlade s pravidlami.
- Odmietnutie paniky: Snahu opozície považuje rezort za pokus o „lacný politický zisk“ na úkor stability vidieka.
- Reputácia štátu: Neodborné vyjadrenia podľa ministerstva poškodzujú meno Slovenska v zahraničí aj dôveru farmárov v systém podpôr.
Spor o list z Európskej komisie
Konflikt vyostrilo hnutie Progresívne Slovensko, ktoré tvrdí, že má k dispozícii list od Európskej komisie. Podľa lídra PS Michala Šimečku a poslankyne Zuzany Mesterovej dokument usvedčuje ministra Takáča z klamstiev o stave akreditácie Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA). Opozícia kritizuje najmä personálne nominácie v agentúre, ktoré majú byť v konflikte záujmov a prekážať Bruselu.
Prehľad postojov k akreditácii PPA (apríl 2026):
- Postoj PS: Minister by mal odstúpiť, pretože jeho nominácie ohrozujú licenciu PPA a tým aj miliardy eur pre poľnohospodárov.
- Postoj MPRV SR: Akreditácia je procesná záležitosť riešená na expertnej úrovni, politické útoky proces len zbytočne zneisťujú.
- Stav platieb: Podľa rezortu pokračuje vyplácanie a príprava budúcich období bez prerušenia.
Rezort pôdohospodárstva vyzval opozíciu, aby prestala zneužívať tému poľnohospodárstva na politický súboj. Ministerstvo aj PPA deklarujú, že budú pokračovať v úzkej spolupráci s európskymi partnermi v záujme farmárov, bez ohľadu na „mediálne kampane“. Rozuzlenie sporu o obsah listu z EK zrejme prinesú až najbližšie týždne a reálne výsledky auditov v PPA.