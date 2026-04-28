Izolácia Severnej Kórey počas pandémie koronavírusu viedla k brutálnemu sprísneniu režimu. Podľa najnovšej správy ľudskoprávnych organizácií z utorka 28. apríla 2026 sa počet popráv v krajine za posledných päť rokov viac než zdvojnásobil. Pchjongjang trestá smrťou nielen politické delikty, ale čoraz častejšie aj „ideologické zločiny“, medzi ktoré patrí sledovanie juhokórejských seriálov či počúvanie K-popu.
Teror ako nástroj kontroly
Mimovládna organizácia Transitional Justice Working Group zanalyzovala 144 zdokumentovaných prípadov trestov smrti, ktoré zasiahli stovky osôb. Režim Kima Čong-una využíva verejné popravy na zastrašovanie obyvateľstva, pričom až tri štvrtiny z nich sa odohrávajú pred zrakmi verejnosti. K popravám dochádza na letiskách, poliach či brehoch riek, pričom najčastejším spôsobom vykonania rozsudku zostáva zastrelenie.
Štatistiky represií v KĽDR (obdobie 2020 – 2026):
- Nárast trestov smrti: Počet rozsudkov sa po uzavretí hraníc v roku 2020 zvýšil o viac ako 100 %.
- Politickí väzni: V štyroch obrovských táboroch je podľa odhadov z roku 2025 zadržiavaných približne 65 000 ľudí.
- Ideologické čistky: Smrť hrozí za šírenie zahraničnej kultúry (juhokórejské filmy, hudba, móda).
Zhoršujúca sa humanitárna kríza
Hoci Severná Kórea obvinenia z mučenia a nútených prác popiera, svedectvá stoviek utečencov hovoria o kritickom zhoršení situácie. OSN opakovane upozorňuje na porušovanie základných slobôd, ktoré Pchjongjang maskuje snahou o ochranu pred „vplyvmi Západu“ a vírusovými hrozbami. Režim tvrdí, že správy o porušovaní ľudských práv sú politicky motivované s cieľom destabilizovať krajinu.
Závažné porušenia ľudských práv v KĽDR:
- Mučenie a nútené práce: Systematické týranie väzňov v pracovných táboroch.
- Absolútna izolácia: Minimálna zahraničná prítomnosť a neexistencia nezávislých médií znemožňujú kontrolu.
- Právo na pohyb: Zákaz opustenia krajiny pod hrozbou najprísnejších trestov.
Dáta z roku 2026 potvrdzujú, že Severná Kórea zostáva najuzatvorenejšou a najrepresívnejšou krajinou sveta. Aktivisti vyzývajú medzinárodné spoločenstvo k prísnejšiemu monitoringu, hoci možnosti ovplyvniť dianie v jadrovom štáte sú pre pretrvávajúcu izoláciu extrémne obmedzené.