Elitní policajti z Úradu boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK) udreli na strednom Slovensku. Od skorých ranných hodín utorka 28. apríla prebieha rozsiahla razia s krycím názvom „Cesty“. Akcia je zameraná na odhaľovanie závažnej korupcie a podvodov pri čerpaní eurofondov, pričom spôsobená škoda už teraz presahuje hranicu milióna eur.
Akcia „Cesty“: Razia proti eurofondovej mafii
Protikorupčná jednotka ÚBOK zasahuje na viacerých miestach stredného Slovenska súčasne. Podľa oficiálneho vyjadrenia Prezídia Policajného zboru je dôvodom zásahu podozrenie z organizovanej ekonomickej trestnej činnosti. Vyšetrovanie sa sústreďuje na netransparentné narábanie s finančnými prostriedkami z fondov Európskej únie, ktoré mali byť určené na rozvoj infraštruktúry alebo regionálne projekty.
Základné parametre policajného zásahu:
- Lokalita: Stredné Slovensko (Banskobystrický a Žilinský kraj).
- Zameranie: Závažná ekonomická trestná činnosť a korupcia.
- Odhadovaná škoda: Aktuálne vyčíslená na viac ako 1 000 000 eur.
- Realizátor: Úrad boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK) Prezídia PZ.
Zaisťovanie dôkazov a ďalší postup
Policajti momentálne vykonávajú domové prehliadky a prehliadky iných priestorov s cieľom zaistiť kľúčové listinné dôkazy, výpočtovú techniku a mobilné zariadenia. „V rámci trestného konania vykonávajú zaistenie dôkazov a nevyhnutné procesné úkony, na ktoré budú nadväzovať ďalšie zákonné postupy voči konkrétnym osobám a subjektom,“ uviedla polícia na sociálnej sieti.
Fázy trestného konania v akcii „Cesty“:
- Zaisťovacia fáza: Zaistenie stôp a dokumentácie pre znalecké skúmanie.
- Analytická fáza: Vyhodnocovanie komunikácie a finančných tokov podozrivých subjektov.
- Represívna fáza: Vznášanie obvinení konkrétnym osobám po vyhodnotení dôkaznej situácie.
Operácia „Cesty“ zostáva nateraz v režime utajenia, aby nedošlo k mareniu vyšetrovania. Verejnosť bude o konkrétnych obvineniach a identite zadržaných osôb informovaná hneď, ako to procesná situácia dovolí. Tento zásah v apríli 2026 jasne signalizuje, že kontrola európskych peňazí sa stáva prioritou pre elitné zložky polície.