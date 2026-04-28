Košickí hasiči a záchranné zložky zasahovali v noci z pondelka na utorok 28. apríla pri tragickej nehode na železničnej trati. V blízkosti Ťahanovského tunela došlo k stretu vlaku s osobou, ktorá zraneniam na mieste podľahla. Tragédia spôsobila niekoľkohodinové obmedzenia v železničnej doprave na hlavnom ťahu smerom na Kysak.

Tragický stret pri tuneli

K udalosti došlo v nočných hodinách v úseku pri vjazde do Ťahanovského tunela. Na miesto boli okamžite vyslané všetky záchranné zložky vrátane hasičov a posádky rýchlej lekárskej pomoci. Napriek ich úsiliu a rýchlemu príchodu už osobe nebolo možné pomôcť. Privolaný lekár musel konštatovať smrť v dôsledku devastačných poranení nezlučiteľných so životom.

Priebeh zásahu a následky:

  • Lokalita: Železničný úsek Košice – Ťahanovce, blízkosť tunela.
  • Zásah: Dokumentovanie miesta činu príslušníkmi PZ SR a Železničnej polície.
  • Doprava: Vlaková doprava bola v danom úseku počas noci výrazne obmedzená, čo viedlo k meškaniu niekoľkých spojov.

Vyšetrovanie okolností

Príčiny, pre ktoré sa osoba v nočných hodinách nachádzala v koľajisku, sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania. Polícia preveruje, či išlo o nešťastnú náhodu alebo úmyselné konanie. Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) v spolupráci so Železnicami SR (ŽSR) pracovala na čo najrýchlejšom obnovení plnej prevádzky.

Bezpečnostné upozornenie:

  • Pohyb v blízkosti koľajiska a v tuneloch je prísne zakázaný a životu nebezpečný.
  • Brzdná dráha vlaku pri vysokej rýchlosti môže dosahovať niekoľko stoviek metrov.
  • Znížená viditeľnosť v nočných hodinách zvyšuje riziko tragických stretov.