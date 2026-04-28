Napätie na Blízkom východe nadobúda nové rozmery. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio prirovnal iránsku blokádu Hormuzského prielivu k „ekonomickej jadrovej zbrani“. Podľa šéfa americkej diplomacie Teherán zneužíva strategickú námornú trasu na vydieranie sveta a ovládnutie celého regiónu, čo len podčiarkuje nevyhnutnosť zamedziť Iránu prístup k skutočnému jadrovému arzenálu.
Hormuzský prieliv ako nástroj nátlaku
V rozhovore pre televíziu Fox News v pondelok 27. apríla 2026 Marco Rubio zdôraznil, že narušenie plynulosti dopravy v prielive je v podstate ekvivalentom zbrane hromadného ničenia, avšak v ekonomickom zmysle. „Prieliv je v podstate ekvivalentom ekonomickej jadrovej zbrane, ktorú sa snažia použiť proti svetu, a chvália sa tým,“ uviedol Rubio, ktorý zároveň pôsobí ako kľúčový poradca prezidenta Donalda Trumpa pre národnú bezpečnosť.
Prečo je Hormuzský prieliv strategicky kritický:
- Energetická tepna: Prechádza ním približne pätina svetovej spotreby ropy a významná časť skvapalneného zemného plynu (LNG).
- Globálny dopad: Akákoľvek blokáda okamžite spôsobuje prudký nárast cien pohonných hmôt a energií na svetových trhoch.
- Rukojemnícka dráma: Rubio varuje, že s jadrovým krytím by Irán dokázal držať celý Blízky východ v šachu bez strachu z odvetných úderov.
Patová situácia a uviaznuté rokovania
Konflikt, ktorý eskaloval po amerických leteckých útokoch na iránske jadrové zariadenia v júni 2025, je momentálne v stave krehkého prímeria. Rokovania o trvalom mieri však uviazli na mŕtvom bode. Kým Teherán obmedzuje lodnú dopravu ako odvetu za útoky, USA uvalili na Irán námornú blokádu, aby režim odrezali od ropných dolárov.
Faktory ovplyvňujúce stabilitu v apríli 2026:
- Jadrový program: Hlavným cieľom USA zostáva zabrániť Iránu v dokončení jadrovej bomby.
- Námorné blokády: Vzájomné obmedzovanie plavby vedie k logistickému kolapsu v regióne.
- Neistota Bieleho domu: Rubio sa odmietol vyjadriť k budúcim vojenským krokom prezidenta Trumpa v prípade, že Irán bude naďalej odmietať dialóg.
Situácia v Perzskom zálive zostáva výbušná. Vyjadrenia Marca Rubia naznačujú, že Washington vníma iránske aktivity nielen ako regionálnu hrozbu, ale ako priamy útok na stabilitu globálneho hospodárstva. Bez dohody o jadrovom programe hrozí, že aprílové prímerie roku 2026 bude len krátkou prestávkou pred ďalším kolom ozbrojeného konfliktu.