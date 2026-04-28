Poradca prezidenta Spojených arabských emirátov (SAE) Anwar Karkáš v pondelok ostro kritizoval spojencov v Perzskom zálive za ich neadekvátnu a slabú reakciu na masívne odvetné útoky Teheránu. Tieto útoky bezprostredne nasledovali po spoločných izraelsko-amerických úderoch na Irán. O narastajúcom napätí v regióne informuje TASR na základe správy agentúry AFP.
Historicky najslabší postoj a sklamanie z GCC
Anwar Karkáš uznal, že štáty Perzského zálivu sa počas krízy navzájom logisticky podporovali, avšak ich politickú a vojenskú reakciu označil za absolútne nedostatočnú. „Postoj GCC bol historicky najslabší, vzhľadom na povahu útoku a hrozbu, ktorú pre všetkých predstavoval,“ povedal poradca prezidenta SAE Muhammada bin Zájida Ál Nahjána s odkazom na šesťčlennú Radu pre spoluprácu arabských štátov v Perzskom zálive (GCC).
Svoje prekvapenie a rozhorčenie neskrýval ani na konferencii v Dubaji: „Takýto slabý postoj očakával od Arabskej ligy, ale od GCC to neočakávam a zaskočilo ma to.“ Arabská liga je pritom 22-člennej organizácia štátov Blízkeho východu a severnej Afriky so sídlom v Káhire.
Stovky rakiet a zlyhanie doterajšej politiky
Pripomeňme, že Teherán vystrelil stovky rakiet a dronov na krajiny GCC po tom, čo Spojené štáty a Izrael zasiahli Irán dňa 28. februára. Útoky zasiahli viaceré štáty v regióne:
- Bahrajn, Katar a Kuvajt,
- Omán a Saudskú Arábiu,
- Spojené arabské emiráty (SAE).
Práve SAE, ktoré boli podľa dostupných informácií terčom najväčšieho počtu útokov, zaujali voči Iránu oveľa ráznejší postoj než ich opatrnejší spojenci.
Monarchie v Perzskom zálive mali s Iránom podľa Karkáša vždy „zložité vzťahy“. V uplynulých rokoch síce presadzovali „politiku obmedzovania vplyvu“ prostredníctvom mediácie, energetických partnerstiev, strategických dohôd a obchodných väzieb, no tento prístup sa ukázal ako neúčinný. „Tieto politiky však zlyhali na celej čiare a teraz čelíme zásadnému prehodnoteniu situácie,“ uzavrel rázne poradca prezidenta SAE, čím naznačil možnú zmenu mocenskej a bezpečnostnej dynamiky na Blízkom východe.